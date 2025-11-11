Πάτρα: Υποτονικό ενδιαφέρον για καυσόξυλα – Που κυμαίνονται οι τιμές

Υποτονικό είναι προς το παρόν το ενδιαφέρον των πατρινών καταναλωτών στην αγορά των καυσόξυλων, καθώς σε σχέση με το 2024 η ζήτηση είναι μειωμένη κατά 20% και αυτό παρότι οι τιμές παραμένουν στα περυσινά επίπεδα.

Με αφορμή ότι η θερμοκρασία έχει ξεκινήσει να υποχωρεί -αν και ακόμα δεν κάνει ιδιαίτερα κρύο- η «Πελοπόννησος» έκανε ρεπορτάζ για το πώς είναι διαμορφωμένη η εικόνα της αγοράς στην Πάτρα στον τομέα των καυσόξυλων.

Μιλήσαμε με δύο παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι αναφερθήκαν στις τιμές, αλλά και στο γεγονός ότι ακόμα δεν έχει υπάρξει έντονο ενδιαφέρον.

Ο Γιάννης Χριστόπουλος, ιδιοκτήτης επί σειρά ετών σε κατάστημα ξύλων στην περιοχή της Οβρυάς, δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες αρκετοί πελάτες παραγγέλνουν ξύλα, όμως ακόμα δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι αύξηση των πελατών που ζητούν καθαρισμό-συντήρηση τζακιών γιατί, να θυμίσουμε, ότι σε περίπτωση φωτιάς αν η Πυροσβεστική βρει ακαθάριστη καμινάδα προχωρά σε πρόστιμα.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, οι επιλογές είναι τρεις. Η πιο οικονομική είναι ο ευκάλυπτος με το κυβικό να κυμαίνεται μεταξύ 100-110 ευρώ, μετά ακολουθεί η ελιά, όπου το κυβικό τιμάται στα 120 ευρώ, ενώ υπάρχει και η επιλογή με 120 ευρώ τον τόνο για πεύκο, τιμές που παρέμειναν στα επίπεδα του 2024. Βέβαια, ανάλογα με την παραγγελία υπάρχουν και προσφορές, ενώ οι τιμές που αναφέρουμε είναι για ποστιασμένα ξύλα και όχι χύμα».

Ο Φώτης Πλώτας, ιδιοκτήτης επί σειρά ετών καταστήματος πώλησης καυσόξυλων στην περιοχή της Λαχαναγοράς, τόνισε: «Τις τελευτείς μέρες έχουν ξεκινήσει να παραγγέλνουν ξύλα για τα τζάκια, αλλά σε σχέση με πέρυσι είναι λιγότεροι.

Αυτό πιστεύω ότι οφείλεται σε δύο λόγους. Ο ένας έχει να κάνει με το ότι ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει τα μεγάλα κρύα που παραδοσιακά κάνουν την εμφάνισή τους τον Νοέμβριο και ο άλλος έχει να κάνει με τη λαθραία πώληση ξύλων. Εχουμε ενημερωθεί ότι αρκετοί πωλούν παράνομα ξύλα σε οικίες και αυτό κάνει κακό στη δική μας δουλειά. Θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Οσον αφορά στις τιμές, αυτές ξεκινούν από 110 ευρώ -η ελιά- και ανεβαίνουμε στα 120 ευρώ -το πεύκο».

Συνήθως, οι τιμές όσο οδεύουμε προς τον «βαρύ» χειμώνα αυξάνονται, όμως παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η μείωση της τιμής του πετρελαίου, σε σχέση με πέρυσι, θα επηρεάσει την αγορά καυσόξυλων, καθώς για πολλούς είναι οικονομικότερη η θέρμανση με πετρέλαιο σε σχέση με το τζάκι.
Πάντως, σε επίπεδο τιμών, ανάλογα με την επιλογή ξύλου, το κόστος ανά κυβικό κυμαίνεται μεταξύ 110 και 130 ευρώ.

