Πάτρα: Ζευγάρι πίσω από οκτώ διαρρήξεις – Κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και ναρκωτικά

Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Πάτρα, κατηγορούμενα για σειρά διακεκριμένων κλοπών σε καταστήματα και κατοχή ναρκωτικών. Η έρευνα της Αστυνομίας συνδέει το ζευγάρι με οκτώ υποθέσεις το τελευταίο δίμηνο.

03 Μαρ. 2026 13:26
Στη σύλληψη ενός άνδρα και μίας γυναίκας προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε σειρά διαρρήξεων στην Πάτρα, με τη δικογραφία σε βάρος τους να έχει κακουργηματικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι δύο κατηγορούμενοι τα ξημερώματα της 1ης Μαρτίου 2026 διέρρηξαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 300 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια στοχευμένων αναζητήσεων, οι αστυνομικοί τους εντόπισαν προχθές το βράδυ να κινούνται πεζοί στην πόλη και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Από την ενδελεχή έρευνα προέκυψε ότι, ενεργώντας κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση, το διάστημα από 19 Ιανουαρίου έως 16 Φεβρουαρίου 2026, είχαν διαπράξει ακόμη επτά κλοπές – τέσσερις τετελεσμένες και τρεις απόπειρες – σε καταστήματα, κτηνιατρείο και ινστιτούτο αισθητικής. Η συνολική λεία περιλαμβάνει 1.300 ευρώ, δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διάφορα προϊόντα.

Σε σωματικούς ελέγχους, καθώς και σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 46 ναρκωτικά δισκία, τρία κατσαβίδια, ένα εργαλείο χειρός, 73 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, δύο κράνη, ένα δαχτυλίδι, κάλυμμα προσώπου τύπου μπαλακλάβα, καθώς και κλειδιά και ενδύματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας και παραμένουν κρατούμενοι, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του Ανακριτή Πατρών.

