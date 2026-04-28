Πάτρα – Ζωή μέσα από τη δωρεά οργάνων: Επιτυχημένη διαδικασία στο ΠΓΝΠ χάρισε ελπίδα σε ασθενείς

Συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για τη δωρεά οργάνων 78χρονης γυναίκας

Πάτρα - Ζωή μέσα από τη δωρεά οργάνων: Επιτυχημένη διαδικασία στο ΠΓΝΠ χάρισε ελπίδα σε ασθενείς
28 Απρ. 2026 13:34
Pelop News

Με βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης και σεβασμού, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ανακοίνωσε την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα σημαντικής διαδικασίας δωρεάς ιστών και οργάνων, χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά ζωής μιας 78χρονης γυναίκας.

Η δότρια, με τη συγκινητική συναίνεση της οικογένειάς της, προσέφερε τα όργανά της, δίνοντας ελπίδα και προοπτική ζωής σε συνανθρώπους που βρίσκονταν σε αναμονή για μεταμόσχευση. Η απόφαση αυτή, σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, αποτελεί μια πράξη ύψιστης αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Άρτια συνεργασία και υψηλό αίσθημα ευθύνης

Η μεταμοσχευτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, μέσα από τη συντονισμένη και υποδειγματική συνεργασία των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων του νοσοκομείου.

Στη διαδικασία συμμετείχαν πολλαπλά τμήματα, μεταξύ των οποίων:

  • η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ),
  • το Αναισθησιολογικό Τμήμα,
  • το Ακτινοδιαγνωστικό,
  • το Τμήμα Υπερήχων και Αξονικού Τομογράφου,
  • η Αιμοδοσία,
  • το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,
  • τα εργαστήρια Μικροβιολογίας, Βιοχημείας και Αιματολογίας,
  • καθώς και η Χειρουργική Ομάδα Μεταμοσχεύσεων.

Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του ΕΚΑΒ, το οποίο εξασφάλισε τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά των οργάνων.

Καθοριστικός ο ρόλος του ΕΟΜ

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος είχε τον κεντρικό συντονισμό της διαδικασίας, διασφαλίζοντας την ομαλή επικοινωνία με μεταμοσχευτικά κέντρα σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό.

Χάρη στη συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς και σε σύντομο χρονικό διάστημα, προσφέροντας πολύτιμες ευκαιρίες ζωής σε ασθενείς.

Μήνυμα ζωής και προσφοράς

Η Διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια της δότριας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την απέραντη ευγνωμοσύνη για τη γενναία απόφασή τους.

Η πράξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία της δωρεάς οργάνων ως ύψιστη πράξη ανθρωπιάς, που μπορεί να μετατρέψει την απώλεια σε ελπίδα.

Το μήνυμα που στέλνει το ΠΓΝΠ και ο διοικητής του Νοσοκομείου Δημήτρης Μπάκος είναι σαφές:

Δώσε ζωή. Γίνε δότης οργάνων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:56 Ενας 89χρονος, πέντε τραυματίες, ένα κράτος απόν
15:50 Reuters: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εγκαταλείπουν τον ΟΠΕΚ – Βαρύ πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία
15:42 New IRA: Απειλεί με βόμβες στα σπίτια αστυνομικών στη Βόρεια Ιρλανδία
15:34 Απώλεια βάρους: Γιατί ένα μικρό γλυκό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από τη στέρηση
15:30 Θεσσαλονίκη: Αμετανόητος 35χρονος stalker – Επί τέσσερα χρόνια παρενοχλούσε 26χρονη
15:25 Δυναμική Συμμετοχή της Affidea στο Delphi Economic Forum
15:17 Νέα συσκευασία για τη Σόδα ΚΡΙΝΟΣ σε αλουμινένιο κουΤάκι 330ml
15:17 Νέα ένταση Ουκρανίας – Ισραήλ: Ο Ζελένσκι μιλά για «κλεμμένα» σιτηρά από τη Ρωσία
15:08 myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
15:06 Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Τίρανα: Η συνεργασία ΗΠΑ, Αλβανίας και Ελλάδας κάνει την περιοχή πιο ασφαλή
15:00 Νέα γαλάζια βολή κατά Σκέρτσου: «Δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να μας ακούει»
15:00 Τα Πανεπιστήμια Πατρών και Λευκωσίας δείχνουν τον δρόμο: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πολύτιμος βοηθός στα σχολεία
14:56 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: 13.500 επισκέψεις από την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα
14:51 Πλεονάσματα, ανάπτυξη και επιδοματική πολιτική
14:47 Τα σχολεία της Αχαΐας στο Αργοστόλι για την Ημέρα της Ευρώπης 2026, σε δράση του  Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14:42 Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για απειλές σε 11χρονο και δύο συλλήψεις
14:40 Το pre-game για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα
14:39 Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει «θερμοκρασιακό σοκ» στην Πρωτομαγιά
14:30 Η διοίκηση του ΝΟΠ κάλεσμα για τα Χανιά
14:22 Εκδήλωση τιμής στους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής στην Πάτρα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
