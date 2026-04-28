Πάτρα – Ζωή μέσα από τη δωρεά οργάνων: Επιτυχημένη διαδικασία στο ΠΓΝΠ χάρισε ελπίδα σε ασθενείς
Συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για τη δωρεά οργάνων 78χρονης γυναίκας
Με βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης και σεβασμού, το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ανακοίνωσε την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα σημαντικής διαδικασίας δωρεάς ιστών και οργάνων, χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά ζωής μιας 78χρονης γυναίκας.
Η δότρια, με τη συγκινητική συναίνεση της οικογένειάς της, προσέφερε τα όργανά της, δίνοντας ελπίδα και προοπτική ζωής σε συνανθρώπους που βρίσκονταν σε αναμονή για μεταμόσχευση. Η απόφαση αυτή, σε μια εξαιρετικά δύσκολη στιγμή, αποτελεί μια πράξη ύψιστης αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.
Άρτια συνεργασία και υψηλό αίσθημα ευθύνης
Η μεταμοσχευτική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, μέσα από τη συντονισμένη και υποδειγματική συνεργασία των ιατρικών και νοσηλευτικών ομάδων του νοσοκομείου.
Στη διαδικασία συμμετείχαν πολλαπλά τμήματα, μεταξύ των οποίων:
- η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ),
- το Αναισθησιολογικό Τμήμα,
- το Ακτινοδιαγνωστικό,
- το Τμήμα Υπερήχων και Αξονικού Τομογράφου,
- η Αιμοδοσία,
- το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,
- τα εργαστήρια Μικροβιολογίας, Βιοχημείας και Αιματολογίας,
- καθώς και η Χειρουργική Ομάδα Μεταμοσχεύσεων.
Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του ΕΚΑΒ, το οποίο εξασφάλισε τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά των οργάνων.
Καθοριστικός ο ρόλος του ΕΟΜ
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή του Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος είχε τον κεντρικό συντονισμό της διαδικασίας, διασφαλίζοντας την ομαλή επικοινωνία με μεταμοσχευτικά κέντρα σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό.
Χάρη στη συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς και σε σύντομο χρονικό διάστημα, προσφέροντας πολύτιμες ευκαιρίες ζωής σε ασθενείς.
Μήνυμα ζωής και προσφοράς
Η Διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια της δότριας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την απέραντη ευγνωμοσύνη για τη γενναία απόφασή τους.
Η πράξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία της δωρεάς οργάνων ως ύψιστη πράξη ανθρωπιάς, που μπορεί να μετατρέψει την απώλεια σε ελπίδα.
Το μήνυμα που στέλνει το ΠΓΝΠ και ο διοικητής του Νοσοκομείου Δημήτρης Μπάκος είναι σαφές:
Δώσε ζωή. Γίνε δότης οργάνων.
