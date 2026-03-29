Patras Half Marathon: Ελαμψαν τα αδέρφια Σταμούλη και Βεδουράς στα 10χλμ.
Οι Αγρινιώτες Νίκος και Κώστας Σταμούλης και ο Κωνσταντίνος Βεδουράς στο βάθρο στον αγώνα Coffee Island 10χλμ. στον 4ο Patras Half Marathon.
Ο Αγρινιώτης Νίκος Σταμούλης επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κατέκτησε την πρωτιά στον αγώνα Coffee Island 10χλμ. στον 4ο Patras Half Marathon με χρόνο 00:30:27. Τον ακολούθησε ο αδερφός του Κωνσταντίνος Σταμούλης με χρόνο 00:31:02, ενώ την 3η θέση πήρε ο Κωνσταντίνος Βεδούρας της Ολυμπιάδας με επίδοση 00:31:38.
