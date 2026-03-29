Patras Half Marathon: Πρωτιά για Μπιλιανό στα 5χλμ.
Νίκος Μπιλιανός, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος και Αθανάσιος Μπαρμπαγιάννης ήταν οι νικητές στον αγώνα των 5χλμ. στον 4ο Patras Half Marathon.
Ο Νίκος Μπιλιανός του Πέλοπα τερμάτισε στην 1η θέση στον αγώνα PwC 5χλμ. στον 4ο Patras Half Marathon με επίδοση 00:15:03. Τη 2η θέση πήρε ο συναθλητής του Αλέξανδρος Σταυρόπουλος με 00:15:07 και την 3η θέση ο Αθανάσιος Μπαρμπαγιάννης (DRC/Brooks) με 00:15:12.
