Patras Half Marathon: Πρωτιά για Τάνταρου στα PwC 5χλμ.
Ειρήνη Τάνταρου, Αγγελική Χριστάκου και Κωνσταντίνα Σταματέλου στο βάθρο στον αγώνα των 5χλμ. στον 4ο Patras Half Marathon.
Η Ειρήνη Τάνταρου (Εφηβος Χίου) ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στα PwC 5χλμ. στον 4ο Patras Half Marathon με χρόνο 00:18:06. Τη 2η θέση κατέλαβε η Αγγελική Χριστάκου με 00:19:54 και την 3η η Κωνσταντίνα Σταματέλου με 00:20:21.
