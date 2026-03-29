Patras Half Marathon: Πρωτιά στα 21χλμ. για τη Μαρίνα Κωνσταντίνου
Οι Μαρίνα Κωνσταντίνου, Κατερίνα Ασημακοπούλου και Αρετή Αργυροπούλου κατέκτησαν την πρωτιά στον Ημιμαραθώνιο του 4ου Patras Half Marathon.
Η πατρινή Μαρίνα Κωνσταντίνου, που ανήκει στον ΑΣ Αμαρουσίου, κατέκτησε την πρωτιά στον Ημιμαραθώνιο (21χλμ.) του 4ου Patras Half Marathon με 01:19:19. Τη 2η θέση κατέκτησε η Κατρίν Ασημακοπούλου με 01:20:07 και την 3η θέση η Αρετή Αργυροπούλου του Κούρου με 01:28:47.
Περισσότερα σε λίγο…
