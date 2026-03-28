Patras Half Marathon: Ρεκόρ συμμετοχών και υψηλές προσδοκίες

Στην τελική ευθεία έχει μπει η αντίστροφη μέτρηση για τον 4ο Patras Half Marathon, με την Πάτρα να ετοιμάζεται να υποδεχθεί αύριο Κυριακή ένα από τα σημαντικότερα δρομικά γεγονότα της χώρας. Ενα event που χρόνο με τον χρόνο αποκτά ολοένα και περισσότερους φίλους, διευρύνοντας τη δυναμική του και καθιερώνοντας την πόλη ως έναν από τους βασικούς προορισμούς του δρομικού κινήματος.

Το ραντεβού έχει δοθεί για το πρωί της Κυριακής, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τον κεντρικό αγώνα των 21 χιλιομέτρων, η εκκίνηση του οποίου θα δοθεί στις 08.30. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγώνες των 10 χιλιομέτρων (10.45) και των 5 χιλιομέτρων (12.05), ενώ το αγωνιστικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον παιδικό αγώνα Affidea 1 χιλιομέτρου για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών (13.15) και τον αγώνα 200 μέτρων για ΑμεΑ (14.05). Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει και ο εταιρικός αγώνας των 5 χιλιομέτρων, που ενισχύει τη συμμετοχικότητα και τον κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Οι αγώνες είναι εγκεκριμένοι από τον ΣΕΓΑΣ και ενταγμένοι στο Παγκόσμιο Καλεντάρι της World Athletics, γεγονός που προσδίδει διεθνές κύρος, καθώς οι επιδόσεις προσμετρώνται στην παγκόσμια κατάταξη. Παράλληλα, οι διαδρομές είναι επίσημα μετρημένες και πιστοποιημένες από την AIMS, διασφαλίζοντας την ακρίβεια των αποστάσεων και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.

Ξεχωριστό στοιχείο της διοργάνωσης αποτελεί η διαδρομή, η οποία συνδυάζει τον αστικό ιστό με το παραλιακό μέτωπο της πόλης, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε κάθε δρομέα. Το φυσικό τοπίο, σε συνδυασμό με τη θερμή υποστήριξη των πολιτών, δημιουργούν ένα ξεχωριστό αγωνιστικό περιβάλλον που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις.

Τη διοργάνωση υπογράφουν ο δημοσιογραφικός οργανισμός «Πελοπόννησος», ο Πέλοπας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τις συμμετοχές να ανέρχονται πάνω από 6.000. Δρομείς από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, αλλά και από κάθε γωνιά της χώρας και το εξωτερικό, θα δώσουν δυναμικό «παρών», επιβεβαιώνοντας τον διαρκώς αυξανόμενο διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση των εγγραφών, που αγγίζει το 75% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ενα στοιχείο που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της δρομικής κοινότητας στα υψηλά οργανωτικά standards, αλλά και τη συνεχή αναβάθμιση του θεσμού. Η έμφαση στην ασφάλεια, η ποιότητα των διαδρομών, οι σύγχρονες παροχές προς τους αθλητές και η συνολική εμπειρία αποτελούν βασικούς πυλώνες της επιτυχίας.

Σημαντικό κομμάτι της διοργάνωσης αποτελούν και οι παράλληλες δράσεις, που ενισχύουν τον εορταστικό χαρακτήρα του τριημέρου. Ξεχωρίζει το μεγάλο pasta party, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην πλατεία Γεωργίου, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να βρεθούν όλοι μαζί σε μια γιορτή αθλητισμού και εξωστρέφειας. Παράλληλα, έχει προηγηθεί η ενημερωτική ημερίδα, ενισχύοντας το εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποτύπωμα της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας, καθώς στο πλαίσιο του αγώνα των 5 χιλιομέτρων θα διεξαχθεί μαθητικός αγώνας με τη συμμετοχή Γυμνασίων και Λυκείων της περιοχής (12.05). Οι ομάδες θα αξιολογηθούν τόσο με βάση τη συμμετοχή όσο και τις επιδόσεις, ενισχύοντας το πνεύμα συνεργασίας και άμιλλας.

Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Πάτρας εξελίσσεται σε έναν θεσμό υψηλού επιπέδου, που συνδυάζει αθλητισμό, εξωστρέφεια και κοινωνική συμμετοχή. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η Πάτρα τρέχει μπροστά και καλεί όλους να βρεθούν στην εκκίνηση μιας μοναδικής εμπειρίας. Η πόλη ετοιμάζεται να ζήσει ξανά στον ρυθμό του αθλητισμού, με τη συμμετοχή, τον ενθουσιασμό και την ενέργεια να πρωταγωνιστούν. Ο Patras Half Marathon δεν είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά μια εμπειρία που ενώνει ανθρώπους, γεμίζει τους δρόμους ζωή και αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην πόλη.

