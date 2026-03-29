Patras Half Marathon: Τα εύσημα από τον εμβληματικό Σπύρο Ανδριόπουλο

«Επιτέλους η Πάτρα απέκτησε το δικό της Ημιμαραθώνιο. Είναι μια διαδρομή που προετοιμάζει τους αθλητές για τον Μαραθώνιο. Eίναι μια γιορτή για την Πάτρα, μια πόλη που έχει αναδείξει σπουδαίους αθλητές στον κλασικό αθλητισμό». Αυτό δήλωσε ο σπουδαίος Σπύρος Ανδριόπουλος, ο παλιός πρωταθλητής του Μαραθωνίου, ο οποίος ήταν το τιμώμενο πρόσωπο στον 4ο Patras Half Marathon. «Κάποτε εμείς – με λιγότερο βέβαια κόσμο – προσπαθήσαμε να αναβαθμίσουμε τις αποστάσεις και μας χαροποιεί που συνεχίζεται αυτή η κληρονομιά και στις μέρες μας. Ο 4ος Patras Half Marathon είναι μια πολλή σημαντική προσπάθεια και αξίζουν συγχαρητήρια στην «Πελοπόννησο», στον Πέλοπα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και σε όλους όσοι στήριξαν και στηρίζουν αυτό το εγχείρημα».

