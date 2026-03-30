Patras Half Marathon: Το «ποτάμι» έστειλε ξανά μήνυμα ΦΩΤΟ

Στον φετινό αγώνα συμμετείχαν περισσότεροι από 6.000 δρομείς κάθε ηλικίας

30 Μαρ. 2026 15:46
Pelop News

Το πολύχρωμο «ποτάμι» των 6.000 δρομέων του Patras Half Marathon έστειλε ξανά μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και απέδειξε ότι όταν υπάρχει διάθεση και μεράκι, όλα μπορούν να γίνουν.

Η «Πελοπόννησος» μαζί με τον Πέλοπα Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσαν με επιτυχία τον αγώνα, ο οποίος πλέον έχει καθιερωθεί και αποτελεί μια μεγάλη γιορτή του δρομικού κινήματος.

Οι δρομείς κάθε ηλικίας δεν πτοήθηκαν από τα τερτίπια του καιρού. Βγήκαν στους δρόμους, με τη συγκίνηση για όσους και όσες κατάφεραν να υπερβούν τον εαυτό τους να είναι μεγάλη, ειδικά για εκείνους που τερμάτισαν σημειώνοντας ατομικά ρεκόρ.

Η μαζική συμμετοχή του κόσμου και η χαρά της συμμετοχής ανέδειξαν και την ποιότητα της διοργάνωσης, η οποία και φέτος πήρε άριστα.

Και κάτι ακόμα: όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος η διοργάνωση αποτέλεσε μια γερή «ένεση» στην τοπική οικονομία, αφού το διήμερο δούλεψε έντονα ο κλάδος των ξενοδοχείων — με πολλά καταλύματα να καταγράφουν πληρότητες που ξεπέρασαν το 90% — αλλά και ο κλάδος της εστίασης, με πολλά εστιατόρια περιμετρικά της πλατείας να δουλεύουν στο έπακρο.

