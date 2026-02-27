Patras IQ 2026: Γεφυρώνει την έρευνα με την ανάπτυξη

Με σύνθημα: «Συνεργαζόμαστε – Δημιουργούμε – Καινοτομούμε» ανοίγει σήμερα τις πόρτες της η 9η Εκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

