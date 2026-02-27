Patras IQ 2026: Γεφυρώνει την έρευνα με την ανάπτυξη

Σήμερα ξεκινάει η 9η Εκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PATRAS IQ.

27 Φεβ. 2026 9:00
Με σύνθημα: «Συνεργαζόμαστε – Δημιουργούμε – Καινοτομούμε» ανοίγει σήμερα τις πόρτες της η 9η Εκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras IQ 2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η έναρξη της έκθεσης θα γίνει σήμερα ώρα 10:00 π.μ. με κεντρικό ομιλητή τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα.

Η Εκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – PATRAS IQ αποτελεί μία εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία των υπουργείων Ανάπτυξης και Παιδείας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Αχαΐας με αντικειμενικό στόχο την υποστήριξη της έξυπνης ανάπτυξης.

«Η Patras IQ αποτελεί μια μακροχρόνια αναπτυξιακή πρωτοβουλία που ενισχύει τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη δικτύωση και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων, νεοφυών σχημάτων και θεσμικών φορέων» επισημαίνει ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.

Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί διακεκριμένους ομιλητές από τον χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της παραγωγής, παρουσιάζοντας σύγχρονες ερευνητικές εξελίξεις, καινοτόμες εφαρμογές και γόνιμους διαλόγους για το μέλλον της γνώσης. Το συνεδριακό πρόγραμμα αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για:

-Επιστημονική ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων

-Διεπιστημονική δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών

-Ανάδειξη ερευνητικών δράσεων και καλών πρακτικών

Παράλληλα, τα αξιόλογα εκθεσιακά περίπτερα προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης γνωριμίας με ερευνητικά έργα, τεχνολογικά επιτεύγματα και καινοτόμες πρωτοβουλίες που προέρχονται από πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και δυναμικές επιχειρήσεις.

Σήμερα και ώρα 11.00 θα αναπτυχθεί μια ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία θα αφορά στη συμβολή των έργων υποδομής στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της διασύνδεσης των Περιφερειών.

Ειδικότερα η συνεδρία έχει τα εξής θέματα:

  • Καινοτομία στο λιμάνι της Πάτρας
    Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πατρών ΑΕ (ΟΛΠΑ ΑΕ)
  • Βιώσιμη Κινητικότητα, Ανάπτυξη. Το πολυδιάστατο αποτύπωμα ενός μεγάλου έργου υποδομής στην Περιφέρεια
    Γιώργος Καζαντζόπουλος, διευθυντής Περιβάλλοντος, Ολυμπία Οδός
  • Από την Απομόνωση στην Βιώσιμη Ανάπτυξη της Δυτ. Ελλάδας. Η υποδειγματική Συντήρηση της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου προϋπόθεση & εγγύηση συνεχούς διασύνδεσης
    Παναγιώτης-Ευγένιος Λούκας, διευθύνων Σύμβουλος & αντιπρόεδρος ΔΣ, ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Τη συνεδρία θα συντονίζει ο καθηγητής Δημήτρης Μούρτζης, αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών και Επιστημονικός Υπεύθυνος Patras IQ.

Θα ακολουθήσουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα στο πλαίσιο της τριήμερης έκθεσης το κλείσιμο της οποίας θα γίνει την Κυριακή, παρουσία του γενικού γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας Δημήτρη Τερζή.

