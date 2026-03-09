Patras IQ: Ο απολογισμός του Επιστημονικού Πάρκου για τη συμμετοχή στην 9η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

09 Μαρ. 2026 13:50
Στις 27-28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2026 το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ) συμμετείχε με εκθεσιακό θάλαμο στην 9η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το ΕΠΠ, ως τεχνολογικός φορέας ανάπτυξης και υποστήριξης του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας, φιλοξένησε στο περίπτερό του τις φιλοξενούμενες εταιρείες TheThoms, InsyBio, Safe Structures και το Κέντρο Ικανοτήτων π-ΝΕΤ.

Κατά την διάρκεια της έκθεσης επισκέπτες από τον επιχειρηματικό και κυρίως από τον ακαδημαϊκό χώρο παραβρέθηκαν στον εκθεσιακό θάλαμο του ΕΠΠ όπου συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας και κοινές δράσεις, ενώ ενημερώθηκαν για τα επιτεύγματα και την καινοτομική διάσταση των εταιρειών. Μεταξύ άλλων, στο περίπτερο παρέστησαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος και το μέλος του Δ.Σ, κ. Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, στελέχη του Φορέα και συνεργάτες των φιλοξενούμενων εταιρειών.

Παράλληλα την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου το ΕΠΠ διοργάνωσε πάνελ με τίτλο: «Η εξέλιξη του οικοσυστήματος έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» με συντονιστή τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Φορέα, καθ. Βασίλειο Λουκόπουλο.

Στο πάνελ συμμετείχαν οι φιλοξενούμενες εταιρείες του ΕΠΠ, οι TheThoms με τον συνιδρυτή και CFO της, κ. Θωμά Παπαγεωργίου, Safe Structures με τον Μηχανικό δομικών κατασκευών, κ. Χάρη Ντόντορο, Insybio με τον Αναλυτή βιοϊατρικών δεδομένων, κ. Χάρη Ζαβέρδα, Ylisense με τον Μηχανολόγο & Αεροναυπηγό Μηχανικό και συνιδρυτή, κ. Αθανάσιο Κοτζακόλιο, όπου συζητήθηκαν το αντικείμενο δραστηριότητας και οι καινοτομικές προσεγγίσεις τους, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, ενώ έγιναν προτάσεις για τη βελτίωση και ενίσχυση του οικοσυστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας της ΠΔΕ.

