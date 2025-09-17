Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Προειδοποιεί για τον εθνικισμό, καλεί σε διάλογο

Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, συμμετέχοντας σε σειρά εκδηλώσεων που αναδεικνύουν το ρόλο της Ορθοδοξίας και της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Σε επίσημο δείπνο προς τιμήν του, που παρέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μάικλ Ρήγας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας προειδοποίησε για την άνοδο του εθνικισμού και υπογράμμισε τη σημασία του διαθρησκευτικού διαλόγου και του αμοιβαίου σεβασμού.

«Η αποστολή της Εκκλησίας υπερβαίνει τα εθνικά όρια και καλλιεργεί την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου», τόνισε ο Πατριάρχης, προσθέτοντας ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ασπάζεται τον εθνοφυλετισμό ως πολιτική, ακόμη κι αν ορισμένες αδελφές Εκκλησίες έχουν ακολουθήσει διαφορετική πορεία.

Στο δείπνο συμμετείχαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ιεράρχες των ΗΠΑ, η πρέσβειρα της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον Αικατερίνη Νασίκα, η υποψήφια πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοιλ, καθώς και προσωπικότητες της ομογένειας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μάικλ Ρήγας χαρακτήρισε τον Πατριάρχη «συνοδοιπόρο στην υπεράσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας», τονίζοντας ότι η προστασία της πίστης αποτελεί θεμελιώδη αρχή της αμερικανικής δημοκρατίας, κατοχυρωμένη από την Πρώτη Τροπολογία. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας με το Πατριαρχείο για την προώθηση της ειρήνης και της θρησκευτικής ελευθερίας παγκοσμίως.

Συμβολικές επισκέψεις

Το πρωί της Τρίτης, ο Πατριάρχης επισκέφθηκε το Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όπου κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και παρακολούθησε την τελετή αλλαγής φρουράς. Τον συνόδευσαν ο στρατηγός Άντριου Πόππας και η Κάρεν Ντάραμ-Αγκιλέρα, εκτελεστική διευθύντρια του κοιμητηρίου.

Κατά τη διάρκεια γεύματος που παρέθεσε η πρέσβειρα Αικατερίνη Νασίκα στον ιστορικό χώρο του Ντάμπαρτον Όουκς, ο Πατριάρχης υπογράμμισε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τονίζοντας ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποτελεί «ζωντανό φορέα πίστης και πολιτισμού», που ενώνει θρησκεία και ανθρώπινη ελευθερία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

