Πατρινό Καρναβάλι: 1.300 μαθητές και ενήλικες γνώρισαν στο Πετρωτό πώς φτιάχνονται τα άρματα

Μαθητές πολλών σχολείων και μέλη πολλών συλλόγων επισκέφτηκαν το Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων στο Πετρωτό κατά τη διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου και μέσα σε γιορτινό κλίμα και ενώ οι προετοιμασίες των αρμάτων και των κατασκευών για την κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού βρίσκονταν σε τελικό στάδιο, πήραν μια γερή και αντιπροσωπευτική εικόνα από τον τρόπο που «χτίζεται» η μεγάλη γιορτή της Πάτρας και όλης της Ελλάδας.

Από τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου μέχρι και τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου το Καρναβαλικό Εργαστήρι επισκέφτηκαν περίπου 1300 παιδιά και μεγάλοι-μέλη συλλόγων.

Συγκεκριμένα τα σχολεία και οι σύλλογοι, τμήματα των οποίων ξεναγήθηκαν στο Καρναβαλικό Εργαστήρι, ήταν:

Το Παραμύθι (Προσχολική Αγωγή-Νηπιαγωγείο), Νηπιαγωγείο Δρεπάνου, ΚΑΠΗ (Τμήμα Τρίτης Ηλικίας), ΚΔΑΠ ΜΕΑ «Ανθίζω», «Το αερόστατο» (Κέντρο Προσχολικής Εκπαίδευσης, Παιδικός-Βρεφονηπιακός Σταθμός- ιδ. νηπιαγωγείο), «Το Ρόδι» (Παιδικός-Βρεφονηπιακός Σταθμός- ιδ. Νηπιαγωγείο), 48ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, Γυμνάσιο Αγίων Θεοδώρων, 23ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 35ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα», 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πατρών, 2ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, Γενικό Λύκειο Λεχαινών, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ) Πατρών, οι ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες που συμμετείχαν στο 18ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς», Πρόσκοποι από όλη την Ελλάδα, Πρόσκοποι από την Ρόδο και Ζάκυνθο και Vespisti από 20 και περισσότερες περιοχές της χώρας που βρέθηκαν στην πόλη μας με αφορμή την 27η Πανελλήνια Χειμερινή Συνάντηση Vespa η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.

Τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες υποδέχτηκε η συνεργάτιδα, κατασκευάστρια-δημιουργός του Καρναβαλικού Εργαστηρίου Χριστίνα Κουφάκη, η οποία τα ξενάγησε στους χώρους του εργαστηρίου αλλά και τους παρουσίασε τα απαραίτητα στάδια και βήματα κατασκευής των καρναβαλικών αρμάτων και κατασκευών. Ενημερώθηκαν για τα εργαλεία και τα υλικά με τα οποία γίνονται τα άρματα και οι διάφορες κατασκευές του Πατρινού Καρναβαλιού και γνώρισαν από κοντά την ιδιαίτερη τεχνογνωσία του Καρναβαλικού Εργαστηρίου που το έχουν καταστήσει μοναδική μονάδα παραγωγής σε όλη την Ελλάδα. Είδαν από κοντά την πορεία εργασίας για την προετοιμασία των αρμάτων του Καρναβαλιού, έμαθαν για τον τρόπο κατασκευής του άνθινου άρματος, για το υλικό που απαιτείται (πολυεστέρας) και για τον τρόπο κατασκευής για τους μπάστακες ο οποίος διαφοροποιείται από αυτόν των αρμάτων αφού οι μπάστακες πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στη φθορά και προορίζονται να διακοσμούν εξωτερικά σημεία της πόλης μας. Επίσης ενημερώθηκαν για τη θεματολογία των αρμάτων, για την σειρά που παρελαύνουν και για τις μεγάλες παρελάσεις του Καρναβαλιού (παρέλαση Καρναβαλιού Μικρών, παρέλαση αρμάτων, νυχτερινή ποδαράτη, μεγάλη παρέλαση τελευταίας Κυριακής), καθώς και για την τελετή λήξης και την καύση του Καρνάβαλου.

