Πατρινό Καρναβάλι 2026: Χιλιάδες καρναβαλιστές και εντυπωσιακά άρματα στους δρόμους ΦΩΤΟ

Δείτε φωτογραφίες από τη μεγάλη παρέλαση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

22 Φεβ. 2026 17:22
Η Πάτρα ζει σήμερα, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, το αποκορύφωμα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 με τη Μεγάλη Παρέλαση, που ξεκίνησε στις 14:00 και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, οργανωμένοι σε περίπου 190 πληρώματα, πλημμυρίζουν το κέντρο της πόλης μαζί με 19 άρματα του Δήμου Πατρέων, που κατασκευάστηκαν στο καρναβαλικό εργαστήριο.

Τα πληρώματα παρουσιάζουν πρωτότυπες στολές, καλλιτεχνικές κατασκευές και σατιρικά θέματα εμπνευσμένα από την επικαιρότητα, ενώ δυνατή μουσική, χορευτικά και μαζική συμμετοχή του κοινού δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ξέφρενου ενθουσιασμού. Χιλιάδες θεατές κατακλύζουν τη διαδρομή, με ιδανικές καιρικές συνθήκες να ενισχύουν το γλέντι.

Η παρέλαση ολοκληρώνεται το βράδυ με την τελετή λήξης στις 21:00 στον Μώλο Αγίου Νικολάου, όπου θα καεί ο Βασιλιάς Καρνάβαλος σε φαντασμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων, σηματοδοτώντας το τέλος της γιορτής και το μήνυμα αναγέννησης.

