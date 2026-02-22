Πατρινό Καρναβάλι 2026: Δείτε την Τελετή Λήξης, την καύση του Βασιλιά και το μεγάλο πάρτι στην Αγίου Νικολάου ΒΙΝΤΕΟ
Με ένα εντυπωσιακό φινάλε, γεμάτο φως, μουσική και φλόγες, πέφτει η αυλία στο Πατρινό Καρναβάλι 2026.
Η Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα και ήρθε η ώρα να καεί στην πυρά ο Βασιλιάς Καρνάβαλος, γεγονός που σηματοδοτεί αυτομάτως την έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού του 2026.
Η Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής κορύφωσε το εορταστικό κλίμα, ενώ η τελετή καύσης του Βασιλιά Καρνάβαλου στο Μώλο της Αγίου Νικολάου, το βράδυ της Κυριακής στις 21:00, σηματοδοτεί την επίσημη λήξη του φετινού καρναβαλιού και την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για το Πατρινό Καρναβάλι 2027!
Δείτε ζωντανά μέσα από το Ionian TV
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News