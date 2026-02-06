Πατρινό Καρναβάλι 2026: Διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις πριν την κορύφωση – Παρελάσεις, συναυλίες και δράσεις σε όλη την πόλη

Το Πατρινό Καρναβάλι ανεβάζει ταχύτητες δυο εβδομάδες πριν την κορύφωσή του και υπόσχεται ένα διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις και αξέχαστες καρναβαλικές εμπειρίες. Ένα πληθωρικό πρόγραμμα σας περιμένει αυτό το Σαββατοκύριακο με την 1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρωμένων «Από την Ελλάδα στο εξωτερικό», με σατιρικά κωμικά δρώμενα από ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες, με Καρναβαλούπολη του Καρναβαλιού των Μικρών, με Κρυμμένο Θησαυρό, με παιδικές και «ενήλικες» παραστάσεις, εκθέσεις, συναυλίες, χορευτικό θέαμα, παρελάσεις. Όλη η πόλη στο πόδι και το Καρναβάλι μας φορά τα γιορτινά του. Φορέστε κι εσείς τον καλύτερο αποκριάτικο εαυτό σας και ελάτε να γιορτάσετε μαζί του.

Το πλήρες πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

11.00 «ΘεατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα»: Ολιγόλεπτα σατιρικά κωμικά δρώμενα από 9 Ερασιτεχνικές Θεατρικές Ομάδες με την συμμετοχή της Δημοτικής Μουσικής και της Φιλαρμονικής της Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών (Πλατεία Γεωργίου)

12:00 1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρώμενων «Από την Ελλάδα στο Εξωτερικό» με παρέλαση σε συνδιοργάνωση με το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων (Διαδρομή: Παλαιό Δημαρχείο – πεζόδρομος Μαιζώνος – Νέο Δημαρχείο). Στο Νέο Δημαρχείο: παρουσίαση των συμμετεχουσών ομάδων.

18:00 6η Περιφερειακή Καρναβαλική παρέλαση Αγυιάς 2026 «Αγυιά-τρευτοι»: αφετηρία: Πλατεία Ελλήνων Πεζογράφων (Καζαντζάκη), και μέσω της οδού Νοταρά τερματισμός παρέλασης:19:00– Πλατεία Ντε Μιράντα (Στάδιο Παναχαϊκής) – Παρουσίαση δρώμενου στο Αρκτικό Διαμέρισμα. Συμμετέχουν η ομάδα «Κούκερι» από τη Βουλγαρία, η παραδοσιακή ομάδα από τη Λευκάδα και το Χορευτικό του Δήμου Πατρέων. ενώ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς, οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και οι φορείς της γειτονιάς θα συμμετάσχουν φορώντας αυτοσχέδιες μάσκες και κουδούνια/καμπανάκια.

19:00 Παραδοσιακό Γλέντι στο Νότιο Διαμέρισμα με τους Συλλόγους που συμμετέχουν στην 1η Αποκριάτικη Γιορτή Παραδοσιακών Δρώμενων (πλατεία Ταραμπούρα). Σε συνεργασία με το Νότιο Διαμέρισμα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταραμπούρα.

18:00 61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού «Ακούσατε, Ακούσατε» (Σε όλη την πόλη)

19.00 «In the heat of…Carnival»: Συναυλία των Πατρινών συγκροτημάτων Special K, Above Suspicion, Marooned in Blues (Πλατεία Γεωργίου Α΄)

21:15 «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό»: Θεατρική Παράσταση από τις ΣΦήγΚΕΣ (Θέατρο Πάνθεον)

9.00-14.00: Έκθεση στολών πληρωμάτων (Αγορά Αργύρη)

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

10:00 Καρναβαλούπολη με τίτλο “ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας” (Βίλα Κόλλα, εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου στο Κουκούλι)

11:00 Εγκαίνια της έκθεσης «Μάκης Μουρελάτος Ο Λαξευτής των Μορφών» (Βίλα Κόλλα, εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου στο Κουκούλι)

16:00 61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού «Οδός 61» (Σε όλη την πόλη)

11:30 «Σε τρελό πανικό! Δένδρα-Ψάρια χτυπούν συναγερμό»: Θεατρική παιδική παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής (Αμφιθέατρο του κεντρικού κτηρίου Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι)

18.00 «Οι Σχολές Χορού Παρουσιάζουν…»: Μουσικοχορευτικό υπερθέαμα με τη συμμετοχή 11 Σχολών Χορού (Πλατεία Γεωργίου Α΄)

20:00 «….και ο μήνας έχει….8»: Μουσικοχορευτική παράσταση της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας (Royal Theater Patras)

21:15 «Μερικοί το προτιμούν Ξανθό»: Θεατρική Παράσταση από τις ΣΦήγΚΕΣ (Θέατρο Πάνθεον)

9.00-14.00: Έκθεση στολών πληρωμάτων (Αγορά Αργύρη)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



