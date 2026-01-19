Πατρινό Καρναβάλι 2026: Έξυπνη ιδέα, ασφαλής εκτέλεση και μια έναρξη χωρίς κορύφωση

Με το σύνθημα «Βγες από την οθόνη» άνοιξε φέτος το Πατρινό Καρναβάλι, με μια τελετή έναρξης που είχε σαφή σύλληψη, σύγχρονη ματιά και επίκαιρο προβληματισμό, αλλά και ένα αποτέλεσμα που, στην πράξη, έμεινε πιο επίπεδο απ’ όσο υποσχόταν η ιδέα της.

Η κεντρική έμπνευση -η ανάγκη να αποσυνδεθούμε από τις οθόνες και να επιστρέψουμε στη ζωντανή εμπειρία, στη συλλογικότητα και στο παιχνίδι- ήταν αναμφίβολα έξυπνη και απολύτως συμβατή με το πνεύμα του Καρναβαλιού. Ωστόσο, όσο προχωρούσε η τελετή, δεν μπορούσε κανείς να αγνοήσει μια ειρωνική αντίφαση: το μεγαλύτερο μέρος της δράσης εξελισσόταν… επί οθόνης.

Οι φωτεινές εξαιρέσεις της ζωντανής παρουσίας

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ξεχώρισαν οι στιγμές όπου το «έξω από την οθόνη» πήρε πραγματική, φυσική υπόσταση. Ο Χατζηαβάτης -ο τελάλης του Καραγκιόζη- εμφανίστηκε στην πλατεία Γεωργίου για να αναγγείλει την έναρξη, δίνοντας έναν αυθεντικό, λαϊκό και καρναβαλικό τόνο. Αντίστοιχα, τα μουσικά και χορωδιακά σύνολα που εμφανίστηκαν τόσο στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων» όσο και σε μπαλκόνια της πλατείας, έδωσαν ανάσες ζωντάνιας και έσπασαν τη μονοτονία της σκηνής.

Η δράση εκτός κεντρικής σκηνής -με φωτισμένο το μπαλκόνι του «Απόλλωνα» και συμμετοχή χορωδιών και ορχηστρών- ήταν από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία της βραδιάς, καθώς άνοιξε τον χώρο και θύμισε ότι το Καρναβάλι δεν είναι μόνο η σκηνή, αλλά ολόκληρη η πόλη.

Όταν το μήνυμα θύμισε… κοινωνικό σποτ

Κάποια από τα βίντεο, παρά την ευρηματικότητά τους, έγειραν επικίνδυνα προς τη λογική ενημερωτικών μηνυμάτων τύπου «χαμένος χρόνος στην οθόνη», περισσότερο σαν καμπάνια υπουργείου παρά σαν καρναβαλική αφήγηση. Η πρόθεση ήταν καθαρή και καλοδουλεμένη, όμως το ύφος σε στιγμές απομάκρυνε το κοινό από τη γιορτή.

Μια τελετή που ξεκίνησε και τελείωσε… ως συναυλία

Η έναρξη λειτούργησε ουσιαστικά ως συναυλία και ως συναυλία ολοκληρώθηκε. Χωρίς σαφή δραματουργική κορύφωση, χωρίς ένα σημείο που να «σκάσει» συναισθηματικά ή καρναβαλικά, το σύνολο έμεινε σταθερό, ασφαλές και κάπως επίπεδο.

Εδώ εντοπίζεται και μία από τις βασικές αδυναμίες της βραδιάς: άνθρωποι που «βγήκαν από την οθόνη» ανέβηκαν στη σκηνή χωρίς καρναβαλική περιβολή, χωρίς υπερβολή, χωρίς μεταμόρφωση. Σε μια τελετή που σηματοδοτεί την έναρξη του πιο εξωστρεφούς θεσμού της πόλης, αυτή η επιλογή λειτούργησε ανασταλτικά.

Τα θετικά που δεν πρέπει να προσπεραστούν

Στα σαφή συν της φετινής τελετής ήταν η αποφυγή αποτυχημένων πρακτικών του παρελθόντος: σκετς χωρίς λόγο ύπαρξης, φανφάρες που κούραζαν και μακροσκελείς ομιλίες. Η επιλογή μιας «σφικτής» τελετής, χωρίς φλυαρίες και περιττά στοιχεία, δείχνει ωριμότητα και επίγνωση του τι θέλει -και τι αντέχει- το κοινό.

Εξαιρετικά θετική ήταν και η μουσική κατεύθυνση: disco ρυθμοί, 90s αναφορές, αποφυγή πολυπαιγμένων τραγουδιών και στερεοτύπων. Ένα ηχητικό περιβάλλον που λειτούργησε ευχάριστα και χωρίς εύκολες λύσεις.

Η «παρέμβαση» του Κρυμμένου Θησαυρού με το κλιπάκι που ανήγγειλε το πρώτο θέμα ήταν εύστοχη και έδωσε άμεσα το σήμα για το καθιερωμένο κυνηγητό. Παρόν και το Καρναβάλι των Μικρών, με τραγούδι από το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού, καθώς και ο Καραγκιόζης σε καρναβαλική εκδοχή.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στα μουσικά σύνολα και τις χορωδίες:

Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων Δήμου Πατρέων

Χορωδία Cantelena

Νεανική και Προ-παιδική Χορωδία Πολυφωνικής Πάτρας

Ελεύθερη Ορχήστρα

καθώς και στη συμμετοχή των ανθρώπων της πόλης – των καρναβαλιστών, των πληρωμάτων, των παρεών. Γιατί, τελικά, αυτοί είναι οι πραγματικοί πρωταγωνιστές.

Και ο κόσμος;

Ο κόσμος ήταν εκεί. Και θα ήταν. Γιατί το Πατρινό Καρναβάλι δεν είναι απλώς μια εκδήλωση· είναι παράδοση, προσμονή, συλλογική ανάγκη για γιορτή. Ο κόσμος κατέβηκε για το πάρτι, όχι για λόγους – και σωστά.

Στο μουσικό μέρος της βραδιάς, πέρα από τις εύστοχες επιλογές disco ρυθμών και 90s αναφορών, δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη ούτε η παρουσία του “Bella Ciao”, ενός τραγουδιού που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί σχεδόν ως σταθερά σε τελετές και εκδηλώσεις. Μια επιλογή αναμενόμενη πλέον, που περισσότερο επιβεβαίωσε μια επαναλαμβανόμενη συνήθεια παρά πρόσθεσε κάτι καινούργιο στη φετινή αφήγηση.

Η φετινή τελετή έναρξης είχε ιδέα, είχε αισθητική και είχε επίγνωση του παρελθόντος. Εκεί που υστέρησε ήταν στο ρίσκο, στην κορύφωση και στην πλήρη καρναβαλική απογείωση. Ένα καλό, καθαρό ξεκίνημα – αλλά όχι ένα αξέχαστο.

