Πατρινό Καρναβάλι 2026: Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Μελωδίες, παιδικές φωνές και καρναβαλικό κλίμα συνθέτουν το Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού που φιλοξενείται στην Πάτρα το Σάββατο. Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις του Καρναβαλιού των Μικρών και είναι ανοιχτή για το κοινό.

13 Φεβ. 2026 13:09
Pelop News

Το Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού πραγματοποιείται το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 19:00 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού των Μικρών που διοργανώνει η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχει και η Προπαιδική Χορωδία της «Πολυφωνικής», η οποία διατηρεί σταθερή παρουσία στον θεσμό από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Υπό τη διεύθυνση της Μαριαλένας Μπόκαρη, η 30μελής χορωδία θα παρουσιάσει το πρωτότυπο τραγούδι «Η νεράιδα του δάσους», σε στίχους και μουσική της ίδιας.

Το έργο εστιάζει στη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και στη σύνδεση της παιδικής δημιουργικότητας με οικολογικά μηνύματα, στοιχείο που εντάσσεται και στη γενικότερη θεματολογία των φετινών καρναβαλικών δράσεων για τα παιδιά.

Η εκδήλωση αποτελεί μία ακόμη πολιτιστική δράση που συνοδεύει την κορύφωση του Καρναβαλιού των Μικρών, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

