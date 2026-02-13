Πατρινό Καρναβάλι 2026: Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού Τραγουδιού πραγματοποιείται το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 19:00 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού των Μικρών που διοργανώνει η ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχει και η Προπαιδική Χορωδία της «Πολυφωνικής», η οποία διατηρεί σταθερή παρουσία στον θεσμό από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Υπό τη διεύθυνση της Μαριαλένας Μπόκαρη, η 30μελής χορωδία θα παρουσιάσει το πρωτότυπο τραγούδι «Η νεράιδα του δάσους», σε στίχους και μουσική της ίδιας.

Το έργο εστιάζει στη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και στη σύνδεση της παιδικής δημιουργικότητας με οικολογικά μηνύματα, στοιχείο που εντάσσεται και στη γενικότερη θεματολογία των φετινών καρναβαλικών δράσεων για τα παιδιά.

Η εκδήλωση αποτελεί μία ακόμη πολιτιστική δράση που συνοδεύει την κορύφωση του Καρναβαλιού των Μικρών, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



