Η Παρέλαση των Μικρών 2026-Η μεγάλη γιορτή!

12 Φεβ. 2026 9:59
Όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο ραντεβού των μικρών καρναβαλιστών την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, μια εβδομάδα πριν τη λήξη του Πατρινού Καρναβαλιού, Το Καρναβάλι των Μικρών, ένα Καρναβάλι μέσα στο Καρναβάλι κορυφώνεται και υπόσχεται ανεπανάληπτες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους με την τελευταία και πιο λαμπρή έκφρασή του, την Παρέλαση των Μικρών.

Σημείο εκκίνησης η πλατεία Ομονοίας το πρωί της Κυριακής στις 11.00 με 20.000 μικρούς καρναβαλιστές με τους συνοδούς τους σε 100 ομάδες συμμετοχής, να λαμβάνουν θέσεις παρέλασης και να πλημμυρίσουν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης σκορπίζοντας παντού παιδικά χαμόγελα, φρεσκάδα και αισιοδοξία.

Ένα αστείρευτο ποτάμι χαράς, χρωμάτων, φαντασίας, καρναβαλικών εμπνεύσεων, κεφιού και δημιουργίας θα ξεχειλίσει στους δρόμους της Πάτρας  γράφοντας την πιο φωτεινή σελίδα του Καρναβαλιού των Μικρών.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές οι Μικροί!

Ξεκινώντας από την Πλατεία Ομονοίας η παρέλαση θα ακολουθήσει την πορεία: Γούναρη – Κορίνθου (περιμετρικά από το κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου Α΄) – Κορίνθου με κατάληξη και εξόδους από Ερμού και Αγ. Νικολάου.

Τον τόνο στην αποκριάτικη διασκέδαση των παιδιών θα δώσουν η Δημοτική Μουσική και η μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών, ο Τζίτζικας.

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Η ώρα των Μικρών, 20.000 μικροί καρναβαλιστές τους δρόμους την Κυριακή

Τα φετινά άρματα, περισσότερα από κάθε φορά

 Στα 11 άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών που θα παρελάσουν και έχουν κατασκευαστεί στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων, οι θεατές θα δουν 7 νέα που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγωγή αρμάτων του Δήμου που έχει γίνει για το Καρναβάλι των Μικρών εδώ και πολλά χρόνια.

Συγκεκριμένα θα παρελάσουν:

-«Καρναβαλική Πνοή» με 2 Αρλεκίνους αντικριστά.

-«Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», μια σαρανταποδαρούσα από τους μικρούς κατασκηνωτές των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων σε Ροϊτικα και Πλαζ που έγιναν δημιουργοί στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος στο Καρναβαλικό Εργαστήριο.

-«Κυνήγι» που κυριαρχεί η φιγούρα ενός Χοντρούλη με ένα μπέργκερ και μια Coca Cola ο οποίος κυνηγά μια φάλαινα, ένα ελάφι και μια χελώνα.

-«Αφύπνιση-Ενημέρωση» με ένα φίδι-δάσκαλο που διδάσκει δυο ζωάκια στο θρανίο

-«Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία» με έναν γυπαετό, μια αρκούδα, μια αλεπού και έναν λύκο που κρατάνε σημαίες

-«Ο Λογικός Άνθρωπος» με μια φιγούρα ενός «προβληματισμένου» ανθρώπου σε μια βραχονησίδα που κάνει ότι σκέφτεται αντικρίζοντας ένα δελφίνι με μπικίνι

-«Το Σχολείο» με έναν αετό-δάσκαλο σε εκπαιδευτικά καθήκοντα.

Τα περισσότερα άρματα είναι εμπνευσμένα από το θέμα του Καρναβαλιού των Μικρών «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» που συνδυάζει το κέφι, τη χιουμοριστική διάσταση με τα περιβαλλοντικά μηνύματα για την προστασία της φύσης και του πλανήτη που κατοικούμε.

Μαζί με τα νέα άρματα θα παρελάσουν και 4 άρματα παλαιότερων διοργανώσεων του Καρναβαλιού των Μικρών: τα «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι» και «Αεροπλανάκι».

 

Ομάδες συμμετοχής

Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι ομάδες συμμετοχής με χρώματα, φαντασία, χιούμορ, αστείρευτο κέφι και χαρά. Συμμετέχουν δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, σχολές χορού, τοπικοί σύλλογοι, σύλλογοι ΑΜΕΑ κ.α. Ανάμεσά τους αρκετές μακρινές ομάδες που θα ενωθούν μαζί μας στη γιορτή των μικρών.

Στο τέλος της παρέλασης ο καθιερωμένος σοκολατοπόλεμος θα γλυκάνει μικρούς και μεγάλους αφήνοντας τη δική του ιδιαίτερη πινελιά.

Το Καρναβάλι των Μικρών φτάνει στην αποκορύφωση της φετινής εξαιρετικά επιτυχημένης χρονιάς του.

Λάβετε θέσεις! Η ανεπανάληπτη γιορτή των Μικρών είναι εδώ!

Μια μέρα πριν την κορύφωση του Καρναβαλιού των Μικρών, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 11πμ η Κεντρική Καρναβαλούπολη υποδέχεται μικρούς και μεγάλους στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων με ένα πληθωρικό πρόγραμμα δράσεων και γερές δόσεις διασκέδασης και ανεμελιάς. Το βράδυ της ίδιας μέρας (Σάββατο 14/2) στις 7μμ σε μια μεγάλη γιορτή, στο Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού τα παιδιά αναλαμβάνουν δράση και μας παρουσιάζουν τα ίδια τα νέα τραγούδια τους στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό  Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Φορέστε τον καλύτερο καρναβαλικό εαυτό σας μικροί και μεγάλοι αυτό το Σαββατοκύριακο!

Και ελάτε να ζήσουμε Σαν Μικροί!

Ελάτε να γιορτάσουμε το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού των Μικρών!

 

