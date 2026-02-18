Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Καρναβαλοπαντρέματα» την Πέμπτη στο νότιο διαμέρισμα

Λίγο πριν την κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού, σε ρυθμό παρέλασης συντονίζεται την Πέμπτη 19/02/2026 το Νότιο Διαμέρισμα προθερμαίνοντας το καρναβαλικό θερμόμετρο.

«Καρναβαλοπαντρέματα» θα είναι ο τίτλος της 6ης περιφερειακής καρναβαλικής παρέλασης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Νότιο Διαμέρισμα και θα αρχίσει στις 6μμ έξω από το Γ΄ Γενικό Λύκειο Πατρών (συμβολή των οδών Αγ. Ι. Πράτσικα και Ελ. Βενιζέλου) και περνώντας από τους δρόμους της περιοχής θα καταλήξει στην πλατεία Εργατικών Ταραμπούρα.

Φορώντας την αυτοσχέδια στολή τους και με μπόλικη γαμήλια, καρναβαλική διάθεση και αυθεντικό κέφι, βγαίνουν στους συνοικιακούς δρόμους στο Νότιο Διαμέρισμα χορεύοντας και τραγουδώντας.

Την παρέλαση των μεταμφιεσμένων θα πλαισιώσουν δημοτικά σχολεία- Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων της περιοχής του Νοτίου Διαμερίσματος και Εκπολιτιστικοί Σύλλογοι. Θα συνοδεύσουν ένα άρμα του Καρναβαλιού των Μικρών (Σκυλάκι) και τα 2 Μουσικά Άρματα δίνοντας τον ρυθμό της διασκέδασης.

Στη λήξη της παρέλασης στην πλατεία των Εργατικών Ταραμπούρα θα χορέψει το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πατρέων και θα στηθούν γλέντι και χορός με τα παραδοσιακά δρώμενα να κορυφώνονται με τον Γάμο.

Ελάτε να γιορτάσουμε το Καρναβάλι μας στο Νότιο Διαμέρισμα!

Πέμπτη 19/2 στις 6μμ

Αγ. Ι. Πράτσικα & Ελ. Βενιζέλου

Με «Καρναβαλοπαντρέματα» γνήσια και παραδοσιακά!

