Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Κλειδώνει» το κέντρο, πού απαγορεύεται η στάθμευση και πότε κόβεται η κυκλοφορία

Το κέντρο της Πάτρας μπαίνει σε καθεστώς αυξημένων ρυθμίσεων από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ενόψει της παρέλασης αρμάτων και χορευτικών, της νυχτερινής ποδαράτης το Σάββατο και της μεγάλης κεντρικής παρέλασης της Κυριακής, ενώ ειδικά μέτρα θα ισχύσουν και για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας στην περιοχή της πλαζ.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας προχωρά σε εκτεταμένες απαγορεύσεις στάθμευσης και διακοπές κυκλοφορίας σε βασικούς άξονες του κέντρου, με σταδιακή εφαρμογή ανά ημέρα και εκδήλωση.

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου – Νυχτερινή Ποδαράτη

Από τις 11:00 το πρωί του Σαββάτου απαγορεύεται η στάθμευση σε εκτεταμένο δίκτυο οδών γύρω από την Κορίνθου, την πλατεία Γεωργίου, τη Φαβιέρου, τη Μουρούζη, τη Νόρμαν και δεκάδες κάθετους δρόμους που καταλήγουν στο κέντρο.

Από τις 15:30 και έπειτα θα διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία στα ίδια τμήματα, ενώ η οδός Μαιζώνος (από Καρόλου έως Αράτου) θα παραμείνει κλειστή κατά τις ώρες διεξαγωγής της παρέλασης.

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου – Κεντρική Παρέλαση

Την Κυριακή τα μέτρα κορυφώνονται. Από τις 07:00 το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ απαγορεύεται η στάθμευση σε μεγάλο μέρος του κεντρικού ιστού, με επίκεντρο την Κορίνθου, την πλατεία Γεωργίου και τις κάθετες οδούς που οδηγούν στη διαδρομή της παρέλασης.

Η κυκλοφορία θα διακόπτεται από τις 11:00 έως τις 22:00, ενώ σε ορισμένα σημεία – όπως τμήμα της Κορίνθου – οι περιορισμοί ξεκινούν νωρίτερα. Το βράδυ, ενόψει της καύσης του Καρνάβαλου, θα κλείσουν επίσης τμήματα των οδών Αγίου Ανδρέου και Όθωνος Αμαλίας.

Ιδιαίτερη ρύθμιση ισχύει για την οδό Κολοκοτρώνη, όπου απαγορεύεται στάθμευση και κυκλοφορία από το πρωί της Παρασκευής έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, με εξαίρεση τα ΤΑΞΙ.

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου – Εκδηλώσεις στην Πλαζ

Για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας προβλέπεται προσωρινή μονοδρόμηση της παραλιακής οδού προς την πλαζ, με κατεύθυνση από Κανελλοπούλου προς την παραλία, καθώς και αντίστροφη ρύθμιση για την έξοδο των οχημάτων.

Θα απαγορεύεται η είσοδος και στάθμευση φορτηγών και εκπαιδευτικών οχημάτων σχολών οδηγών, ενώ η στάθμευση Ι.Χ., ΑμεΑ και δικύκλων θα επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Από τις ρυθμίσεις εξαιρούνται τα αστικά λεωφορεία, τα ΤΑΞΙ, τα δίκυκλα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, με τη γραμμή Νο 1 να φτάνει έως την πλαζ και να επιστρέφει κανονικά.

Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Τροχαίας και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς το κέντρο της Πάτρας θα λειτουργεί με αυστηρά ελεγχόμενη πρόσβαση καθ’ όλη τη διάρκεια των κορυφαίων εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού.

