Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο «Μώμος ο Πατρεύς» επιστρέφει στο Πάνθεον με σατιρικό διήμερο από 11 θεατρικές ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα

Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων «Μώμος ο Πατρεύς» επιστρέφει στο Πάνθεον με ένα διήμερο θεατρικών δρώμενων, αφιερωμάτων και διαγωνισμού, στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού, φέρνοντας στη σκηνή ομάδες από όλη τη χώρα.

27 Ιαν. 2026 13:38
Pelop News

Ο 18ος Μώμος ο Πατρεύς (το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Σάτιρας Ερασιτεχνικών Θιάσων)

ανοίγει τις πύλες του την Παρασκευή στο Πάνθεον. Όπως κάθε χρόνο 11 ομάδες από ολόκληρη τη χώρα συνεργάζονται και συνθέτουν ένα διήμερο σατιρικών δρώμενων, στο πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού. Τον γέλωτα σκοπεύουν, ιοβόλο και λυτρωτή.

Το φεστιβάλ είναι παραγωγή της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας και οργανώνεται από το Ε.Σ.Π. Ρεφενέ. Γίνεται ακόμη, με τη στήριξη του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και την αιγίδα της «Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Μεταφραστών και Μουσικοσυνθετών Θεάτρου.»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παραστάσεις Παρασκευής 30/1 (ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΩΜΟΥ 2026)

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ώρα 20:00

«Lebensraum» (Μονόπρακτο πείραμα για την καλοσύνη) του Θανάση Τριαρίδη

από τον  Πολιτιστικό – θεατρικό Σύλλογο  ΘΕΑΤΟ Παραμυθιάς (1996)

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ώρα 21:30

«Ο Φιάκας» του Δ. Μισιτζή από Θεατρική Ομάδα «ΘεατρΙΛΙΟΝ»

Ιλίου Αττικής (2007)

Παράσταση Σαββάτου 31/1 (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΩΜΟΥ 2026)

ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ώρα 19:00

Διαγωνίζονται ενώπιον του κοινού οι ομάδες/δρώμενα:

  1. (*) ΜΥΤΙΛΗΝΗ/ Πολιτιστικός Σύλλογος «Νάκαρα» Μυτιλήνης (2023).«Ρωμιός Και Ε(Λ)λαδέτα» της Μίρνας Αλεπουδέλλη/ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ
  2. Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ο.Τ.Ε. Πάτρας-Αχαΐας (2007) Από το έργο  «Το έξυπνο πουλί» του Ζ. Φεϋντώ το απόσπασμα «Γκούντρουν» /ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  3. Θεατρική Ομάδα «Υφοποιοί», Πολιτιστικού Συλλόγου Κομποτίου «Νικόλαος Σκουφάς» (2015) Από το έργο «Ένα παράξενο ζευγάρι» Νηλ Σάιμον, το δρώμενο «Αταίριαστο ραντεβού »/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  4. Ιόνια Σκηνή (2023) «ΜΠΑΛ ΝΤ’ ΑΝΦΑΝ» του Κώστα Σαλιών/ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Θεατρική Ομάδα Αδελφότητας Κρητών Ρόδου «Ο Ψηλορείτης» (1989)

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  1. Πειραματική Σκηνή Θεάτρου «Θέσπις» (1996) Από το έργο «Μπλακ χιούμορ» του Λάκη Μιχαηλίδη, το δρώμενο «Αντί στεφάνου»/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  2. Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Νάξου «Οι Χορονάξιοι» /Θεατρική ομάδα (2018) Από το έργο «Μιμίαμβοι» του Ηρώνδα το επεισόδιο (Οι Φιλιάζουσαι ή Ιδιάζουσαι)/ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
  3. Θεατρική ομάδα «Επίκεντρο πολιτισμού» (2014) Από το έργο «Bus stop» του Δ. Πολίτη το επεισόδιο «Άπλυτα» /ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΘεατρική Ομάδα Φιλιατών (2010)
  4. Θεατρική Ομάδα Φιλιατών (2010)«Η χώρα των αθώων » του Δημήτρη Σκεύη/ ΜΟΝΟΠΡΑΚΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

 

Ανάμεσα στα δρώμενα θα υπάρχουν τα μουσικοχορευτικά ιντερμέδια του «Ρεφενέ» που έχουν θέμα για φέτος το Τσίρκο. Στο τέλος της βραδιάς θα ακολουθήσει απονομή βραβείων.

Με (*) οι πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες και εντός παρενθέσεως η χρονολογία «γέννησης» κάθε ομάδας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Τιμή εισιτηρίου 5 € ανά ημέρα.

Προπώληση στο ταμείο του θεάτρου

18:30-21:30 καθημερινά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το Ε.Σ.Π. Ρεφενέ ευχαριστεί δημοσίως την ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι Πάτρας, από τον πρόεδρο Κο Π. Σκούρα, την Κα Μ. Κυριακοπούλου μέχρι κάθε υπάλληλο χωριστά

για την αμέριστη συμπαράσταση τους και τον Πολιτιστικό Τομέα του Δήμου Πατρέων.. Ευχαριστούμε ακόμα τον Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό για τη πολύτιμη βοήθειά του.

