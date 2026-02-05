Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Οι σχολές χορού παρουσιάζουν…» την Κυριακή

«Οι σχολές χορού παρουσιάζουν» την Κυριακή 8/02/2026,  στην πλατεία Γεωργίου, στην Πάτρα.

Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Οι σχολές χορού παρουσιάζουν…» την Κυριακή
05 Φεβ. 2026 10:25
Pelop News

Ο χορός, κυρίαρχο και αναπόσπαστο στοιχείο του Πατρινού Καρναβαλιού, θα βρεθεί στο επίκεντρο της εκδήλωσης «Οι σχολές χορού παρουσιάζουν» την Κυριακή 8/02/ στις 18.00 στην πλατεία Γεωργίου Α΄, την πλατεία που χτυπά η καρδιά της μεγάλης μας γιορτής.

Ένα μικρό δείγμα της σπουδαίας δουλειάς στον τομέα της εκπαίδευσης που γίνεται στις σχολές χορού της πόλης, αλλά κυρίως τη νεανική ορμή, τη ζωντάνια, τη φρεσκάδα, τον παλμό και τις χορευτικές δεξιότητες των μελών των σχολών χορού-μικρών και μεγαλύτερων ηλικιών- θα απολαύσουμε από τη σκηνή της πλατείας Γεωργίου Α΄ σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή εκδήλωση που θα ανεβάσει το καρναβαλικό θερμόμετρο και θα δώσει το έναυσμα για τις επόμενες εκδηλώσεις και τις παρελάσεις του Καρναβαλιού μας.

Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Οι σχολές χορού παρουσιάζουν…» την Κυριακή

Οι σχολές χορού σε αυτή την εκδήλωση που χαρακτηρίζεται από πλούσιο καλλιτεχνικό θέαμα, εξωστρέφεια και διασκέδαση θα παρουσιάσουν ειδικά επιλεγμένες κεφάτες χορογραφίες σε κλασικό και σύγχρονο ύφος σε διάφορους μουσικούς ρυθμούς και είδη μεταφέροντας την αύρα τους στον κόσμο.

Συμμετέχουν (με σειρά εμφάνισης κατόπιν κλήρωσης) οι ακόλουθες Σχολές Χορού:

1. Dirty Dancing – Ελένη Ανδριοπούλου

2. Τέχνες εν χορώ Παναγιώτης Κατσίκης

3. Dream Dance Patras Μάγδα Κωστοπούλου

4. School of Ballet Βασιλική Ανδρικοπούλου

5. Fuego Dance Studio Νικόλ Δερματοπούλου

6. Σχολή χορού Ελευθερία Τσαφούλια

7. Dance Addiction by Manos Μάνος Σουρής

8. Poly΄s Dance Center Πόλυ Γιαννακοπούλου

9. Σχολή Χορού «Χορεύης» Εύη Αραβαντινού

10.Ekfrasis Performing Arts

11. Patrick Dance School

Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο Δημήτρης Μουλίνος και τον καρναβαλικό τόνο θα διαμορφώσει ο dj Χρήστος Γιαννακόπουλος από τον Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:38 Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο στη Θηβών – Χαλκίδας ΦΩΤΟ
10:30 Απορρίμματα: ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας και ΦΟΔΣΑ Δυτικής Ελλάδος σε ρόλο πρωταγωνιστή
10:25 Πατρινό Καρναβάλι 2026: «Οι σχολές χορού παρουσιάζουν…» την Κυριακή
10:21 Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Παρτιζάν Βελιγραδίου-Όλο το πρόγραμμα
10:14 «Ξηλώθηκε» κύκλωμα στην Αθήνα, στρατολογούσε αλλοδαπούς επαίτες
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:06 Οι κολυμβητές της ΝΕΠ στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδας ΠΠ- ΠΚ Α΄-Β΄
10:03 Σήμερα η κρίση του Αρείου Πάγου για τους τόκους στα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τι προβλέπεται
9:57 Πότε χρειάζεται προσοχή ο συνδυασμός πυρετός και πόνος στη γρίπη
9:53 ΕΚΤ: Κρατάει τα επιτόκια αμετάβλητα
9:49 ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Να δοθούν απαντήσεις για το πολύνεκρο δυστύχημα στη Χίο
9:44 Τώρα και διαβατήρια για καμήλες μετά τα καλλιστεία!
9:44 Κώστας Σόμμερ: Εξιτήριο μετά την πνευμονία
9:41 Καθέλκυσε την 5η φρεγάτα AKDENIZ, η Τουρκία
9:33 Επιστολική ψήφος: Στο opengov.gr το νομοσχέδιο έως 16 Φεβρουαρίου, συνεδριάζει σήμερα η διακομματική επιτροπή 
9:30 Πάτρα: Βραβεύσεις και κοπή πίτας για τη Χορωδιά «Θεόδωρος Φωκαεύς» ΦΩΤΟ
9:23 Βία έξω από σχολείο στην Κρήτη: 13χρονος ξυλοκόπησε συμμαθητή του
9:20 Βορίδης για Σαμαρά: Αυτού του τύπου οι ισοπεδωτικές κριτικές δεν δημιουργούν πρόβλημα στη ΝΔ
9:11 Πάτρα: Οι περιοχές που θα υπάρξει διακοπή νερού σήμερα
9:10 Πάτρα: Διακοπή κυκλοφορίας πάλι στην Ακτή Δυμαίων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ