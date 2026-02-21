Πατρινό Καρναβάλι 2026: Παρελάσεις, DJ Party, Σοκολατοπόλεμος και μεγάλη καρναβαλική φωτογράφιση στην Αγίου Νικολάου

Με έντονο ρυθμό συνεχίζεται το Πατρινό Καρναβάλι, καθώς η πόλη γεμίζει επισκέπτες και καρναβαλιστές που συμμετέχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές και περίπου 190 πληρώματα δίνουν φέτος το «παρών», μετατρέποντας την Πάτρα σε επίκεντρο της αποκριάτικης γιορτής.

Το πρωινό του Σαββάτου ξεκινά με μουσική διάθεση στην πλατεία Γεωργίου Α΄, όπου από τις 11:00 έως τις 14:00 πραγματοποιείται το Pre Parade DJ Party. DJs της πόλης ανεβάζουν την ένταση με χορευτικές επιλογές, δημιουργώντας κλίμα γιορτής πριν από τις μεγάλες εκδηλώσεις.

Στις 12:00 στο κέντρο της πόλης επιστρέφει ο αγαπημένος Σοκολατοπόλεμος, με τις καθιερωμένες «γλυκές επιθέσεις» να χαρίζουν χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους.

Το μεσημέρι, σε μια σατιρική καρναβαλική δράση, οι «στρατηγοί και πρέσβεις» του Πατρινού Καρναβαλιού υποδέχονται τη Μαρία Αντουανέτα, σε ένα δρώμενο με θεατρική διάθεση και αναφορές στο διαχρονικό σατιρικό πνεύμα του θεσμού.

Παράλληλα, από τις 12:00 έως τις 15:00, στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου, μουσική εκδήλωση με ζωντανή ορχήστρα φιλοδοξεί να ενισχύσει την κίνηση στην αγορά. Η Μυρτώ Καμβυσίδη και ο Γρηγόρης Πετράκος παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα με αγαπημένα τραγούδια από ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο.

Ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας αναμένεται στις 14:00, όταν η Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών καλεί τα καρναβαλικά πληρώματα στις σκάλες της Αγίου Νικολάου για μια επετειακή ομαδική φωτογράφιση. Με φόντο ένα μεγάλο πανό που θα καλύψει ολόκληρο το μήκος των σκαλιών, η δράση αυτή λειτουργεί ως συμβολικό στιγμιότυπο ενότητας πριν από τις μεγάλες παρελάσεις.

Η ημέρα κορυφώνεται στις 18:00 με τη Νυχτερινή Ποδαράτη Παρέλαση στην οδό Κορίνθου. Τα άρματα του Δήμου Πατρέων και τα πληρώματα χωρίς άρματα δημιουργούν ένα εντυπωσιακό θέαμα με φώτα, σάτιρα και έντονο καρναβαλικό παλμό, σηματοδοτώντας την κορύφωση του Σαββάτου.

Η Πάτρα συνεχίζει να κινείται στους ρυθμούς του Πατρινού Καρναβαλιού, με τις εκδηλώσεις να διαδέχονται η μία την άλλη και την πόλη να διατηρεί ζωντανό το κλίμα γιορτής ενόψει της κορύφωσης του τριημέρου.

