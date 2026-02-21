Πατρινό Καρναβάλι 2026: Παρελάσεις, συναυλίες, τελετή λήξης και Κούλουμα – Όλο το πρόγραμμα του μεγάλου τριημέρου

Στην τελική ευθεία μπαίνει το Πατρινό Καρναβάλι, με ένα γεμάτο τριήμερο εκδηλώσεων που απλώνεται από το αποψινό καρναβαλικό βράδυ έως τα παραδοσιακά Κούλουμα της Καθαράς Δευτέρας, κρατώντας την πόλη σε αδιάκοπο γιορτινό παλμό.

Σάββατο – Το βραδινό καρναβαλικό αποκορύφωμα

Η αποψινή κορυφαία εκδήλωση είναι η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση στις 18:00 στην οδό Κορίνθου. Τα άρματα του Δήμου Πατρέων, μαζί με δεκάδες πληρώματα χωρίς άρματα, δημιουργούν ένα φωτεινό και δυναμικό θέαμα, γεμάτο μουσική, ρυθμό και έντονη αποκριάτικη ατμόσφαιρα.

Η διασκέδαση συνεχίζεται αργά το βράδυ, μετά τις 23:00, στον πολυχώρο πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα», με το πάρτι «Χορεύοντας για τη… διαφορετικότητα». Η εκδήλωση συνδυάζει γιορτινή διάθεση με κοινωνικό μήνυμα και διοργανώνεται από φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αποκατάστασης και του αθλητισμού ΑμεΑ.

Κυριακή – Η μεγάλη παρέλαση και η τελετή λήξης

Η κορύφωση έρχεται την Κυριακή στις 12:00 με τη μεγάλη παρέλαση στην οδό Κορίνθου. Μπροστά η Δημοτική Μουσική και τα άρματα του Δήμου, ενώ ακολουθούν τα πληρώματα και τα θεματικά τους άρματα. Το παραδοσιακό φινάλε δίνουν τα οχήματα του Σοκολατοπόλεμου.

Το βράδυ, στις 21:00, στον Μώλο της Αγίου Νικολάου πραγματοποιείται η τελετή λήξης με την καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακροβατικά από τους Saltibagos, εμφάνιση της τελάλισσας Μαρίας Αγουρίδη, αναδρομή στις σημαντικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης, μεγάλη συναυλία με τον Sicario και dj party που θα κλείσει τη βραδιά.

Καθαρά Δευτέρα – Κούλουμα με μουσική και γιορτή

Η αυλαία πέφτει την Καθαρά Δευτέρα με παραδοσιακά Κούλουμα σε διάφορα σημεία της πόλης. Στις 12:00 πραγματοποιούνται συναυλίες στη Δημοτική Πλαζ με τους Kojam Banda, στο Νότιο Πάρκο με τους «Μεν και Δε(ν)» και στην Πλατεία Δημοκρατίας με τη Melodic Band, συνδυάζοντας μουσική, χαρταετούς και σαρακοστιανά εδέσματα.

Με χιλιάδες καρναβαλιστές, επισκέπτες και δεκάδες εκδηλώσεις, η Πάτρα ετοιμάζεται για το μεγάλο φινάλε μιας ακόμη διοργάνωσης που κρατά ζωντανό τον παλμό και την ταυτότητα του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



