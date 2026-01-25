Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πλημμύρισε από κόσμο η Πλατεία Ντε Μιράντα για τη 2η Καρναβαλούπολη ΦΩΤΟ

Βούλιαξε από κόσμο η Πλατεία Ντε Μιράντα έξω από το Στάδιο της Παναχαϊκής με αφορμή τη 2η Καρναβαλούπολη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Καρναβαλιού των Μικρών από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας. Χαρούμενες παιδικές φωνές και γέλια μαζί με καρναβαλικές μουσικές, παραστάσεις μαριονέτας και κουκλοθεάτρου, εκπαιδευτικά, διαδραστικά καρναβαλικά εργαστήρια «πλημύρισαν» το Κυριακάτικο πρωινό της 25ης Ιανουαρίου την πλατεία. Ένα πολύβουο «σμάρι» από μικρούς καρναβαλιστές πήρε μέρος ενεργά στη Καρναβαλούπολη, και τα παιδιά «μυήθηκαν» στο πνεύμα του Πατρινού Καρναβαλιού μεταδίδοντας σε όλο τον κόσμο μηνύματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και αγάπης για τον πλανήτη που ζούμε.

Σε μια ακόμα γειτονιά εκτός ιστορικού κέντρου της πόλης οι μικροί έγιναν πρωταγωνιστές παρουσιάζοντάς μας το δικό τους ακαταμάχητο Καρναβάλι, εκεί που η διασκέδαση, η ανεμελιά, η δημιουργία και η χαρά για τη ζωή και η αγάπη για τη φύση είχαν τον πρώτο λόγο.

Οι μικροί συμμετείχαν διαδραστικά σε όλες τις δράσεις και διασκέδασαν μαζί με τους συνοδούς τους με την ψυχή τους.

Το πληθωρικό πρόγραμμα της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας περιελάμβανε:

-Παράσταση θεάτρου μαριονέτας με τίτλο «Τεχνοβάτες» και παράσταση γιγαντόκουκλας με τίτλο «Λεβάρ, ένας δράκος συναισθήματα γεμάτος» από την ομάδα κουκλοθέατρου «Μαριονέτες Τζίκας» της Αθήνας

Παρουσιάστηκαν συνοδεία των κατάλληλων μουσικών μαριονέτες με χαρακτήρες από όλο τον κόσμο (ο Αρλεκίνος Αιμίλιος, ο ροκ εν ρολ Τραγουδιστής, η Φαϊρούζ με τον χορό της κοιλιάς, η πάπια Σεσίλ που γεννά το παπάκι της, ο Λούθηρος με το ποτιστήρι του που ποτίζει τα λουλούδια κάνοντάς τα να ανθίζουν, ο Ινδιάνος Τζερόνιμο και ο Ινδός φακίρης Καρίμ που με τα μαγικά του μεταμορφώνει τα γέλια των παιδιών σε φυσαλίδες μεταφέροντας σε όλο τον κόσμο τη χαρά και την ελπίδα του Καρναβαλιού των Μικρών. Στο τέλος ζωντάνεψε ο δράκος Λεβάρ μέσα από τις ζωηρές εκδηλώσεις των μικρών.

-«Όλα συνδέονται ή Μόλυνση – Ξεμόλυνση» από «Θέατρο Χωρίς Αυλαία» του Δημήτρη Σιούντα από την Αθήνα

Μια πολυτεχνική παράσταση που συνδυάζει κουκλοθέατρο, θέατρο αντικειμένων και μάσκες που μετέφερε μικρούς και μεγάλους «κάπου ανάμεσα σε δένδρα και γαρδένιες, κάπου ανάμεσα σε σένα και σε μένα…» εξηγώντας με ευαισθησία και παραμυθένια αθωότητα γιατί πρέπει να προστατεύουμε τις μέλισσες, να μη χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα, αφού όλα (φυτά, ζώα, άνθρωποι) συνδέονται στον κύκλο της ζωής. Στο τέλος, πριν πέσει η αυλαία, με τα «νήματα του Καρναβαλιού μας» όλοι, συντελεστές και μικροί θεατές «συνδέθηκαν» και προστάτεψαν το περιβάλλον.

-«Τα καινούργια ρούχα του βασιλιά του καρνάβαλου»: Θεατρικό Παιχνίδι από την ομάδα Παιδαγωγών & Εμψυχωτών «ΟροΠαίδιο»

Οι μικροί με την καθοδήγηση των εμψυχωτών-εκπαιδευτών έπαιξαν και με τη φαντασία τους μεταμόρφωσαν ανακυκλώσιμα υλικά, παλιά κουρέλια και φυσικά υλικά σε ένα εργαστήρι γεμάτο κίνηση και δημιουργία, εκεί όπου το παιχνίδι συνάντησε τη φροντίδα για το περιβάλλον.

-Εργαστήρια κατασκευής καρναβαλικής φιγούρας για κουκλοθέατρο από το καλλιτεχνικό εργαστήριο ARisTi’s LAB της Αρίστης Μπελαβγένη.

Τα παιδιά υπό την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας έμαθαν τα μυστικά κατασκευής και δημιούργησαν καρναβαλικές φιγούρες για το κουκλοθέατρο μέσα από μια κεφάτη, εκπαιδευτική διαδικασία.

-Εκπαιδευτικό εργαστήριο καρναβαλικών κατασκευών, με περιβαλλοντική ευαισθησία από τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων

Σε ένα εκπαιδευτικό καρναβαλικό, διαδραστικό εργαστήριο εναρμονισμένο στη θεματική της Καρναβαλούπολης «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» οι μικροί δημιούργησαν τις δικές τους «φυσικές» κατασκευές (Καρναβαλικό «Μπουκέτο Λουλουδιών», Λάβαρο «Καρναβαλάκι», Καρναβαλικό «Λουλουδο-λάβαρο») με την καθοδήγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτριών της Δομής.

-Καθ΄ όλη τη διάρκεια της Καρναβαλούπολης ανάμεσα σε μικρούς και μεγάλους περιφέρονταν κάνοντας εντυπωσιακά ζογκλερικά, προκαλώντας τον θαυμασμό και μαγνητίζοντας τα βλέμματα των παιδιών καλλιτέχνες του τσίρκου: ξυλοπόδαρη, μπάλα ισορροπίας, ζογκλέρ, ποδηλάτης και ο ξυλοπόδαρος Τζίτζικας, η μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών (Μαρία Βάρσου των X-Saltibagos).

Την πλατεία της 2ης Καρναβαλούπολης πλαισίωσαν καρναβαλικές κατασκευές του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων για το θέμα του Καρναβαλιού των Μικρών «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας».

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές των δράσεων, τον Ερυθρό Σταυρό, τους Εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού και τους εργαζόμενους για την ομαλή και ασφαλή πραγματοποίηση των εκδηλώσεων καθώς και την Ομάδα της Παναχαϊκής για την αρμονική συνεργασία στη 2η Καρναβαλούπολη.

Το ραντεβού ανανεώνεται για την ερχόμενη Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στις 11πμ με την 3η Καρναβαλούπολη στο Κέντρο Παράδοσης και Πολιτισμού «Σκιές και Μάσκες» στα Παλαιά Σφαγεία.

*Η Καρναβαλούπολη στο πλαίσιο του Καρναβαλιού των Μικρών πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).

