Πατρινό Καρναβάλι 2026: Πρώτη νυχτερινή παρέλαση αρμάτων και Open DJ Festival στην πλατεία Γεωργίου

Η πρώτη μεγάλη νύχτα της κορύφωσης του Πατρινού Καρναβαλιού έρχεται την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, με τα καρναβαλικά άρματα του Δήμου Πατρέων να κάνουν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η φωταγωγημένη παρέλαση θα ξεκινήσει στις 19:00 από τη συμβολή των οδών Γούναρη και Κορίνθου και θα καταλήξει στην πλατεία Γεωργίου Α΄, όπου τα άρματα θα παραμείνουν περιμετρικά, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να τα δουν από κοντά και να φωτογραφηθούν.

Στην παρέλαση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Προπομπός «Patras Carnival Dj», ο Βασιλιάς Καρνάβαλος – Διόνυσος, τα άρματα «Ούτε στάλα νερό», «Paint the city», «ΟΠΕΚΕ Μπε…», «Ο Αγροτοφάγος», οι «Αρλεκίνοι» του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και τα άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών, όπως «Καρναβαλική Πνοή», «Το Κυνήγι», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός άνθρωπος», αλλά και το Μουσικό Άρμα.

Η γιορτή ξεκινά ακόμη νωρίτερα, από τις 17:30, με το Open DJ Festival στο μπαλκόνι του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων», στην πλατεία Γεωργίου. Καταξιωμένοι DJs της Πάτρας θα παρουσιάσουν διαδοχικά sets, προετοιμάζοντας το κοινό για τη νυχτερινή παρέλαση. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από την ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δισκοθετών Πάτρας.

Το πρόγραμμα των DJ sets θα εξελιχθεί από τις 17:30 έως τις 22:00, με εναλλαγές καλλιτεχνών ανά 45 λεπτά περίπου, κορυφώνοντας το κλίμα γιορτής στο κέντρο της πόλης.

Η Παρασκευή σηματοδοτεί την έναρξη ενός τριημέρου που αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες Πατρινούς και επισκέπτες, με φως, μουσική, χορό και έντονη καρναβαλική ατμόσφαιρα σε κάθε γωνιά της πόλης.

