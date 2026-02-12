Πατρινό Καρναβάλι 2026: Στην τελική ευθεία το 61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού

Τριήμερο κορύφωσης για το 61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού

12 Φεβ. 2026 9:22
Pelop News

Στην τελική του ευθεία οδεύει το 61ο Παιχνίδι Κρυμμένου Θησαυρού επιφυλάσσοντας για κυνηγούς και θεατές δυνατές εκπλήξεις και ξεχωριστές συγκινήσεις στην κορύφωσή του.

Ένα πλούσιο τριήμερο περιμένει τα πληρώματα, που αναμένεται να προσδώσει αποκριάτικο χρώμα στην πόλη και να αποτυπώσει τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του ιστορικού παιχνιδιού, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πορεία του Πατρινού Καρναβαλιού.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 16.00 θα μεταδοθούν τα ραδιοφωνικά Θέματα  Σακούλας (Α΄ Μέρος) από την ΕΡΑ Πάτρας 92,5.

Την ίδια μέρα (Παρασκευή 13/2) και ώρα 20.00 θα ξετυλιχτεί σε όλη την πόλη το παιχνίδι πλοήγησης «Σκιές και Μνήμες». Οι κυνηγοί εφοδιασμένοι με ευρηματικότητα, κέφι, φαντασία και κυρίως καρναβαλική διάθεση δίνουν ραντεβού για μια ακόμη καρναβαλική βραδιά γεμάτη περιπέτεια και αναζήτηση.

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου και ώρα 16.00 θα μεταδοθούν τα ραδιοφωνικά Θέματα  Σακούλας (Β΄ Μέρος) από την ΕΡΑ Πάτρας 92,5

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου θα μάθουμε ποιο πλήρωμα θα βρει τον 61ο Κρυμμένο Θησαυρού ξεδιπλώνοντας πρώτο το νήμα όσων ζητηθούν από την οργανωτική ομάδα του παιχνιδιού στο πλαίσιο της εύρεσης του 61ού Κρυμμένου Θησαυρού. Την ίδια μέρα θα γίνει η Παράδοση σακούλας στις 19.00 στα Παλαιά Σφαγεία.

Η οριστική ωστόσο αυλαία του 61ου Παιχνιδιού του Κρυμμένου Θησαυρού θα πέσει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00 στο Royal Theater Patras όπου θα απονεμηθούν τα βραβεία του παιχνιδιού στους νικητές μαζί με όλα τα βραβεία του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

61 χρόνια για το ιστορικό παιχνίδι του Καρναβαλιού μας! Το φετινό παιχνίδι συνδιοργανώνεται από το πλήρωμα 191 – Ντορατζήδες και την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας.

Βάλτε κι εσείς στο πρόγραμμά σας το παιχνίδι. Όσα συναρπαστικά θα γίνουν αυτό το τριήμερο, σίγουρα δεν θα περάσουν απαρατήρητα.

 

