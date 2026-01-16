Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τα σημεία της πόλης που έχουν στολιστεί με μπάστακες ΦΩΤΟ

Η Πάτρα «ντύνεται» καρναβαλικά και κεντρικά σημεία και συνοκίες στολίζονται με μπάστακες.

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τα σημεία της πόλης που έχουν στολιστεί με μπάστακες ΦΩΤΟ
16 Ιαν. 2026 10:01
Pelop News

Στα καρναβαλικά «ντύνεται» η Πάτρα, ενόψει και Τελετής Εναρξης για το Πατρινό Καρναβάλι 2026.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης 15/01/2026, είχαν τοποθετηθεί 80 καρναβαλικοί μπάστακες τονώνοντας καθοριστικά το εορταστικό κλίμα σε πλατείες, δρόμους και πεζόδρομους καθώς και στο Δημαρχείο Πατρών και σε πολλά εμβληματικά κτίρια.

Οι μπάστακες «δείχνουν» Καρναβάλι, η πόλη εκπέμπει τη μεγάλη γιορτή της από άκρη σε άκρη και η επιχείρηση της μεταμόρφωσής της συνεχίζεται και εκτός ιστορικού κέντρου.

Η πλατεία Γεωργίου Α΄, η κατεξοχήν πλατεία του Καρναβαλιού που θα χτυπά η καρδιά της μεγάλης διοργάνωσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της καρναβαλικής περιόδου, με τον εντυπωσιακό της στολισμό περιμένει την ώρα της Τελετής Έναρξης.

