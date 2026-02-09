Πατρινό Καρναβάλι 2026: Υπερθέαμα από τις Σχολές χορού ΦΩΤΟ

Μια ξεχωριστή εμπειρία επιφύλαξε για πλήθος κόσμου που κατέβηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Φεβρουαρίου στην πλατεία Γεωργίου Α΄, την πλατεία του Καρναβαλιού μας η εκδήλωση «Οι Σχολές Χορού Παρουσιάζουν!» που διοργάνωσε η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για το Καρναβάλι μας όπου πρωταγωνίστησαν τα νιάτα, ο παλμός, η φρεσκάδα, η ενέργεια και προπάντων ο χορός. Στο προσκήνιο οι Σχολές Χορού της πόλης που αποζημίωσαν με τον καλύτερο τρόπο τους πολυάριθμους θεατές οι οποίοι αγκάλιασαν με θέρμη και ενθουσιασμό την εκδήλωση.

Οι Σχολές Χορού διαδέχονταν η μία την άλλη και απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο το πολύ σημαντικό έργο που επιτελείται στην Πάτρα στον τομέα της χορευτικής εκπαίδευσης.

