Πατρινό Καρναβάλι 2026: Υπερθέαμα από τις Σχολές χορού ΦΩΤΟ
Χορευτικό υπερθέαμα από τις Σχολές χορού, στην Πλατεία Γεωργίου, στην Πάτρα.
Μια ξεχωριστή εμπειρία επιφύλαξε για πλήθος κόσμου που κατέβηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Φεβρουαρίου στην πλατεία Γεωργίου Α΄, την πλατεία του Καρναβαλιού μας η εκδήλωση «Οι Σχολές Χορού Παρουσιάζουν!» που διοργάνωσε η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.
Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για το Καρναβάλι μας όπου πρωταγωνίστησαν τα νιάτα, ο παλμός, η φρεσκάδα, η ενέργεια και προπάντων ο χορός. Στο προσκήνιο οι Σχολές Χορού της πόλης που αποζημίωσαν με τον καλύτερο τρόπο τους πολυάριθμους θεατές οι οποίοι αγκάλιασαν με θέρμη και ενθουσιασμό την εκδήλωση.
Οι Σχολές Χορού διαδέχονταν η μία την άλλη και απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο το πολύ σημαντικό έργο που επιτελείται στην Πάτρα στον τομέα της χορευτικής εκπαίδευσης.
