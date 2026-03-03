Πατρινοί από τη Μέση Ανατολή στην «Π»: «Είμαστε πολύ ανήσυχοι, αλλά όχι σε πανικό…»
Ανησυχία για εκατοντάδες Πατρινούς που βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου
Εργάζεται σε κομβικές επιτελικές θέσεις και αναλαμβάνει ιδιαίτερα και πολύ ξεχωριστά πρότζεκτ
Η «Πελοπόννησος» μίλησε χθες το μεσημέρι γι’ αρκετή ώρα μαζί του, για να ανιχνεύσει την κατάσταση στο εμπόλεμο πλέον, έστω κι από σπόντα, Κατάρ, και το πώς βιώνουν την πολεμική ατμόσφαιρα οι Ελληνες που διαμένουν μόνιμα εκεί.
-«Καμία σχέση η τωρινή κατάσταση μ’ εκείνη του Ιουνίου του 2025, τότε που το Ιράν εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση κατά της αμερικανικής βάσης στο Κατάρ, της περιβόητης Αλ Ουντέιντ. Πολύ χειρότερα τώρα. Απ’ το Σάββατο έχουν πέσει στην Ντόχα πάνω από 60 πύραυλοι και περίπου 15 ντρόουν από το Ιράν. Αναχαιτίζονται βεβαίως, αλλά όχι τελείως, γι’ αυτό υπάρχουν πολλές ζημιές σε κτίρια, κυρίως στα προάστια. Είμαστε αναστατωμένοι, ανήσυχοι. Δεν μπορώ να πω για πανικό, αλλά για μεγάλη ανησυχία, προς το παρόν. Πολύ συχνά ακούμε σειρήνες συναγερμού έξω και πολύ συχνά χτυπάνε τα κινητά μας από μηνύματα της Πολιτικής Προστασίας».
-«Bλέπουμε κάθε δυο-τρεις ώρες εκρήξεις στον ουρανό και στήλες καπνού. Καταλαβαίνετε, όλο αυτό το σκηνικό τρομάζει. Υπάρχει έντονη ανησυχία, γιατί αναρωτιόμαστε πού θα σκάσει ο επόμενος πύραυλος. Και τα θραύσματα πάνε παντού. Προσωπικά, φοβάμαι ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, γιατί είμαστε μόλις στην τρίτη μέρα της σύρραξης».
-«Μας ενημερώνουν συνεχώς και το υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ και η ελληνική πρεσβεία μας. Και μας ζητούν να μένουμε στα σπίτια μας και να μη βγαίνουμε έξω παρά μόνο για σοβαρό λόγο. Εγώ, για παράδειγμα, όπως και οι περισσότεροι, εργάζομαι πλέον από το σπίτι, δεν πηγαίνω στο γραφείο. Στους δρόμους σχεδόν δεν κυκλοφορεί ψυχή, η κίνηση είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Μέχρι εκεί, όμως. Δεν βλέπω πανικό. Και στο σούπερ μάρκετ που πήγα σήμερα (χθες), διέκρινες μια φυσιολογική ανησυχία, αλλά ως εκεί».
-«Στην Ντόχα μένουν περίπου 1.900 Ελληνες, μαζί με τις οικογένειές τους. Εννοώ μόνιμα. Μας ήρθε επίσημη ενημέρωση για όσους θέλουν επαναπατρισμό λόγω της κατάστασης, αλλά, όπως έμαθα, κανείς δεν εκδήλωσε επιθυμία να φύγει. Το αεροδρόμιο στην Ντόχα είναι κλειστό, δεν υπάρχουν πτήσεις. Ακόμα και να ‘θελε, δηλαδή, κάποιος να φύγει από εδώ για λίγες μέρες, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να πάει με δικό του ΙΧ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, περίπου 6 ώρες δρόμο, κι από εκεί να περιμένει για πού θα βρει πτήση να φύγει. Ελάχιστοι, όμως, το κάνουν, γιατί όταν κάποιος έχει εδώ τη δουλειά του μόνιμα, δεν θα ρισκάρει να φύγει και να μη γνωρίζει πότε θα επιστρέψει».
* Υπάρχουν κι άλλοι Πατρινοί που μένουν μόνιμα στο Κατάρ. Μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Γεωργιοπούλου, η οικογένεια του Χρήστου Στρατούλια (μηχανικός στην Ακτωρ).
«Υπάρχει μια εγρήγορση, αλλά και απόλυτη ψυχραιμία»
Η «Πελοπόννησος» μίλησε με έναν ακόμα Ελληνα, με γερές ρίζες και στην Αχαΐα, που διαμένει μόνιμα εδώ και χρόνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τον ιπτάμενο επισμηναγό εα Στέφανο Καραβίδα, που υπηρέτησε για αρκετά χρόνια και στην 116ΠΜ, υποψήφιο Δρ. Γεωπολιτικής και μέλος του ΕΛΙΣΜΕ. Είναι, εδώ και χρόνια, εκπαιδευτής πτήσεων στο Αεροπορικό Κολέγιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, διδάσκοντας τους ιπτάμενους της χώρας.
Η κατάσταση, όπως την περιέγραψε ο κ. Καραβίδας, είναι για την ώρα απολύτως ελεγχόμενη.
-«Υπάρχει, προς το παρόν, μεγάλη ψυχραιμία και πλήρης αίσθηση κανονικότητας. Και αυτό πηγάζει από την εμπιστοσύνη που έχουν όλοι στην κυβέρνηση, γιατί λειτουργεί οργανωμένα και υποδειγματικά. Μια εγρήγορση υπάρχει, με αυτά που συμβαίνουν, αλλά κάποια πράγματα που ακούγονται και φτάνουν στην Ελλάδα από μερικούς χαριτωμένους τύπους και μερικές κυρίες, από το Ντουμπάι και τα Εμιράτα, είναι ανοησίες και υπερβολές. Προφανώς κάποιοι και κάποιες επιδιώκουν να κερδίσουν τα περίφημα πέντε λεπτά δημοσιότητας ή να γεμίσουν τα προφίλ τους με λάικ».
-«Η αεράμυνα λειτουργεί, όταν χρειάζεται, υποδειγματικά, αίσθημα ασφάλειας έχουμε όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι και εργαζόμενοι εδώ, στα σούπερ μάρκετ και στα πρατήρια βενζίνης όλα κανονικά. Να σας πω: είναι άλλο πράγμα να είσαι μόνιμος κάτοικος στα Εμιράτα και να νιώθεις την εμπιστοσύνη που σας περιγράφω και άλλο πράγμα να είσαι απλός επισκέπτης και να έχεις ταλαιπωρηθεί στο αεροδρόμιο ή στο ξενοδοχείο σου και απλώς να σε νοιάζει να διηγηθείς την περιπέτειά σου. Για κάποιους μπορεί να είναι και σοκαριστικό να βγαίνουν από την όμορφη καθημερινότητά τους, να τους αναστατώνει, αλλά μη φτάνουμε στο άλλο άκρο. Κανένα αίσθημα πανικού, ούτε καν ανησυχίας στους μόνιμους Ελληνες εδώ. Απλώς εγρήγορση και ετοιμότητα».
