Πατρινός ο μοναδικός Ελληνας ποδοσφαιριστής που παίζει στην Ουκρανία!

Ο Κώστας Σταμούλης είναι ο μοναδικός Ελληνας ποδοσφαιριστής, που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, σε μια χώρα που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση, αν και η καθημερινότητα δεν επηρεάζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Ο πατρινός ποδοσφαιριστής πήρε την απόφαση το καλοκαίρι να αφήσει την Κύπρο για μια ιδιαίτερη πρόκληση στην καριέρα του με δεδομένες τις συνθήκες.

Ετσι, ήρθε σε συμφωνία με τη Βέρες Ρίβνε, που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της Πρέμιερ Λιγκ της Ουκρανίας, μετρώντας οκτώ 90λεπτες συμμετοχές σε ισάριθμα παιχνίδια του πρωταθλήματος!

Τρεις ακόμα Ελληνες ποδοσφαιριστές έχουν αγωνιστεί στην Ουκρανία. Ο Παναγιώτης Λαγός στη Βόρσκλα Πόλταβα τις περιόδους 2012-2013, 2013-2014, ο Σωτήρης Μπαλάφας στη Χοβέρλα Ουσχόροντ την ίδια περίοδο και ο Βασίλης Πλιάτσικας στη Μέταλουργκ Ντόνετσκ στις σεζόν 2013-2014 και 2014-2015.

Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής μίλησε για το ποδόσφαιρο, αλλά και τη ζωή στην Ουκρανία:

– Τι σε έκανε να δεχτείς την πρόταση για την Ουκρανία; Πώς πήρες αυτή την απόφαση αντί να μείνεις στην Κύπρο ή να επιλέξεις κάτι άλλο;

«Ηθελα να δοκιμάσω κάτι καινούργιο, εννοώ εκτός Ελλάδας και Κύπρου. Ηθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου και στο εξωτερικό. Ηταν μια πρόταση που με κάλυπτε σε πολλούς τομείς και γι’ αυτό πήρα την απόφαση να δεχτώ».

– Ποιο είναι το επίπεδο του ουκρανικού ποδοσφαίρου; Καλύτερο ή χειρότερο από την Ελλάδα; H Σαχτάρ έχει ξεφύγει από τις υπόλοιπες ή μπορούν να την κοντράρουν και άλλες ομάδες;

«Οι διάφορες όπως βλέπετε στο ποδόσφαιρο μεταξύ των ομάδων αλλά και των παικτών αρχίζουν και μειώνονται πλέον. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί οπότε θα έλεγα ότι είναι στα ίδια επίπεδα με της Ελλάδας το πρωτάθλημα εδώ. Η Σαχτάρ όντως έχει μια πολύ καλή ομάδα αλλά όπως προανέφερα όλες ομάδες πλέον μπορούν να κοντραριστούν μεταξύ τους».

– Από την αρχή κέρδισες θέση βασικού στην ομάδα. Ποιος είναι ο στόχος σας στο πρωτάθλημα;

«Η ομάδα πέρυσι τερμάτισε στην 9η θέση. Φέτος ο στόχος μας είναι να τερματίσουμε πιο πάνω στη βαθμολογία και θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε».

– Στόχος είναι να συνεχίσεις στο εξωτερικό ή σκέφτεσαι επιστροφή στην Ελλάδα;

«Είμαι ανοιχτός σε όλα τα σενάρια, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου».

– Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισες στην Ουκρανία; Εχεις προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες; Η γλώσσα είναι πρόβλημα;

«Η αλήθεια είναι ότι δεν αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες. Η ομάδα και οι συμπαίκτες μου με βοήθησαν να προσαρμοστώ πολύ γρήγορα στις νέες συνθήκες. Οσο για τη γλώσσα πάντα υπάρχει η λύση των αγγλικών οπότε δεν είναι πρόβλημα».

– Πώς είναι η καθημερινότητα στην Ουκρανία με τον πόλεμο να συνεχίζεται;

«Είμαι σε μια πόλη η οποία βρίσκεται στα δυτικά της χώρας, οπότε εδώ τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Δεν νιώθεις ότι ζεις σε μια χώρα που έχει πόλεμο. Ολοι προσπαθούν να ζουν την καθημερινότητα τους κανονικά. Δεν έχω αισθανθεί – να πω την αλήθεια – ποτέ ότι κινδυνεύω».

– Εχεις βρεθεί ποτέ σε στιγμή που ένιωσες πραγματικά φόβο λόγω των συνθηκών; Οι αγώνες διεξάγονται κανονικά;

«Κανονικά. Απλώς λόγω των συνθηκών ξεκινούν συνήθως το μεσημέρι γιατί τότε είναι πιο σπάνιο να ακουστεί συναγερμός για αεροπορικές επιθέσεις».

– Πώς αντέδρασαν οι δικοί σου όταν έμαθαν ότι θα παίξεις σε μια εμπόλεμη χώρα;

«Οι δικοί μου με υποστηρίζουν σε κάθε απόφαση που θα πάρω στην ζωή μου και νιώθω ευγνώμων για αυτό. Η αλήθεια είναι ότι όλοι στην αρχή φοβόμασταν, αλλά όσο περνάει ο χρόνος τόσο ηρεμούν και αυτοί, και εγώ».

– Τι σου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση από τη στάση των Ουκρανών μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες;

«Οτι παρόλο που η χώρα τους βρίσκεται σε πόλεμο προσπαθούν να ζήσουν κανονικά. Θα διοργανώσουν συναυλίες, θα κάνουν εκδηλώσεις και γενικά ο κόσμος εδώ βγαίνει συχνά έξω για βόλτες, πηγαίνουν εκδρομές. Γενικά λειτουργούν όλα κανονικά».

– Σε σύγκριση με την Ελλάδα, τι είναι πιο φτηνό και τι πιο ακριβό στην Ουκρανία;

«Τα πάντα είναι πιο φθηνά εδώ. Από το σπίτι που θα νοικιάσεις μέχρι το εστιατόριο που θα πας να φας».

– Η πόλη που ζεις έχει μέγεθος περίπου το ίδιο με την Πάτρα. Ποιες ομοιότητες και διαφορές έχεις δει μέχρι τώρα;

«Οι ομοιότητες σε σχέση με την Πάτρα είναι οι αποστάσεις. Οπως και στην Πάτρα, είναι πολύ κοντινές και υπάρχει επίσης το κέντρο της πόλης που είναι πολυσύχναστο όπως και στην Πάτρα».

