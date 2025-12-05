Πατρών-Πύργου: Εργο πνοής για τη Δυτική Ελλάδα
Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τη Δυτική Ελλάδα, προσφέροντας ασφάλεια, ταχύτητα και ανάπτυξη στην περιοχή. Το τελευταίο τμήμα Μιντιλόγλι-Καμίνια παραδόθηκε χθες στην κυκλοφορία, ολοκληρώνοντας συνολικά 277 χιλιόμετρα δρόμου με γέφυρες, ανισόπεδους κόμβους και σύγχρονα τεχνικά έργα, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και ανάπτυξη για κατοίκους και επιχειρήσεις.
Η ολοκλήρωση της Πατρών-Πύργου είναι πλέον γεγονός, είναι ένα έργο ορόσημο που πέρασε από χίλια κύματα, και παραδόθηκε, έστω και με καθυστέρηση ετών, δίνοντας προοπτική ανάπτυξης σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.
Χθες το πρωί έγινε η τελετή εγκαινίων στα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, μεταξύ Μιντιλογλίου και Καμινίων, από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, παρουσία του υπουργού Χρίστου Δήμα και μετά τις δύο δόθηκε στη κυκλοφορία για το κοινό.
Με την παράδοση του τμήματος ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου, μετά και τη λειτουργία των πρώτων 65 χιλιομέτρων από το περασμένο καλοκαίρι. Με ολόκληρο το μήκος των 277 χιλιομέτρων ανοιχτό στην κυκλοφορία, η Ολυμπία Οδός αποτελεί πλέον τον τρίτο μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της Ελλάδας.
Το πρώτο και κύριο είναι ότι με τον νέο αυτοκινητόδρομο πλέον αυξάνεται η οδική ασφάλεια σε μια περιοχή, η οποία, δυστυχώς, έχει θλιβερό παρελθόν σε τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα.
Με τον δρόμο σε πλήρη λειτουργία, επιτυγχάνεται η ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών, αλλά και η μείωση του χρόνου διαδρομής σε 40΄για Πάτρα-Πύργο και σε 2 ώρες και 45′ για Αθήνα-Πύργο.
Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο έργο για το οποίο απαιτήθηκε να ξεπεραστούν πολλά τεχνικά εμπόδια, με τον δρόμο να διαθέτει έργα υποδομής, όπως γέφυρες, ανισόπεδους κόμβους, χώρους στάθμευσης και ανισόπεδους κόμβους, που εξασφαλίζουν ασφαλείς συνδέσεις με το περιφερειακό οδικό δίκτυο.
Γιαιστορική ημέραέκανε λόγο ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, επισημαίνοντας ότι η ολοκλήρωση της Πατρών – Πύργου κλείνει ένα «σκοτεινό κεφάλαιο» για την περιοχή, όπου για χρόνια σημειώνονταν θανατηφόρα τροχαία. «Πρόκειται για έργο πνοής που ενώνει τόπους και ανθρώπους» είπε.
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, υπογράμμισε: «Για τους Αχαιούς, αλλά και τους Ηλείους είναι μεγάλη μέρα. Αλλάζει η πραγματικότητα, όχι μόνο για την ασφάλεια των μετακινήσεων αλλά και γα τη μεταφορά προϊόντων, κάτι που δίνει νέα πνοή και είμαστε πολύ χαρούμενοι».
Το «παρών» στα εγκαίνια εκτός από τον υφυπουργό Ιάσονα Φωτήλα, έδωσαν οι βουλευτές Αχαΐας Χριστίνα Αλεξόπουλου, Ανδρέας Καστανιώτης, η βουλευτής Ηλείας Διονυσία Αυγερινοπούλου, ο βουλευτής Κεφαλληνίας και Ιθάκης Παναγής Καπάτος.
Τον αγιασμό του έργου τέλεσε ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο οποίος στην ομιλία του ανάφερε: «Με μεγάλη προσμονή περιμέναμε την ολοκλήρωση του έργου και είμαστε χαρούμενοι».
Ο αυτοκινητόδρομος αποτελείται από 2 λωρίδες πλάτους 3,5 μ. και λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) ανά κατεύθυνση, που χωρίζονται από ένα μεσαίο στηθαίο ασφαλείας.
Να σημειωθεί ότι προϋπολογισμός του έργου ήταν 295 εκατ. ευρώ και μαζί με τις συμπληρωματικές εργασίες, η συνολική δαπάνη ανήλθε σε 385 εκατ. ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ με 143 εκατ. ευρώ.
Χ. Δήμας: «Είμαστε περήφανοι»
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, τόνισε: «Είναι μία μέρα χαράς. Εχουμε πλέον έναν σύγχρονο, άνετο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο. Είμαστε υπερήφανοι, γιατί τηρήσαμε τα χρονοδιαγράμματα, αλλά πρωτίστως γιατί αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών και των επισκεπτών της περιοχής. Δίνουμε στην κυκλοφορία τα τελευταία δέκα χιλιόμετρα και συνεχίζουμε για τα επόμενα».
Ταχιάος: «Παραδόθηκε σε χρόνο ρεκόρ»
Παπανικόλας: «Υπόσχεση δεκαετιών»
Ο Παναγιώτης Παπανικόλας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, δήλωσε: «Κλείνουμε μία υπόσχεση δεκαετιών για την τοπική κοινωνία. Εργάστηκαν 1.500 εργαζόμενοι προκειμένου να παραδώσουμε 75 χλμ. ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου, που εξυπηρετούν μία άνετη και ασφαλή διέλευση». Ο κ. Παπανικόλας ευχαρίστησε την Πολιτεία, την τοπική κοινωνία και τους μετόχους αλλά και τους ανθρώπους που εργάστηκαν για να παραδώσουν έγκαιρα τον αυτοκινητόδρομο.
Μιτζάλης: «Η κατασκευή στο DNA μας»
Ο διευθύνων σύμβουλος της AVAX, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, τόνισε: «Ολοκληρώσαμε τα δέκα τελευταία χιλιόμετρα, τεχνικά τα πιο σύνθετα. Ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία για την εμπιστοσύνη, αλλά και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη στήριξη» και συμπλήρωσε ότι: «Επιβεβαιώσαμε την αξιοπιστία μας και θέλω να τονίσω ότι η κατασκευή είναι στο DNA των εργαζομένων της εταιρείας μας».
Τα αιτήματα του Δημάρχου Δ. Αχαΐας
Το «πάρων» στα εγκαίνια έδωσε ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρήγορης Αλεξόπουλος ο οποίος, στη συνάντησή τους, κατάθεσε αιτήματα στον υπουργό Υποδομών Χρίστο Δήμα.
«Τα αντιπλημμυρικά έργα που είναι σε εκκρεμότητα και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, η ειδική τιμολογιακή πολιτική των διοδίων για τους μόνιμους κατοίκους που έχουν πληρώσει ήδη βαρύ το τίμημα και δεν αντέχουν να ”χρυσοπληρώνουν” τις καθημερινές τους μετακινήσεις» είπε ο Γ. Αλεξόπουλος και πρόσθεσε: «Επίσης να γίνει η σύνδεση του νέου αυτοκινητόδρομου με τη ΒΙΠΕ, την Κάτω Αχαΐα και το Αεροδρόμιο του Αράξου».
Τι ισχύει για το κόστος στα ΙΧ
Οι τιμές ανά κατηγορία οχήματος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον μετωπικό σταθμό διοδίων των Καμινίων διαμορφώνονται για την πρώτη κατηγορία (μηχανάκια) σε 2,40 ευρώ, τη δεύτερη κατηγορία (ΙΧ και άλλα μικρά οχήματα) σε 3,50 ευρώ, την τρίτη κατηγορία (μεσαία φορτηγά και άλλα οχήματα) σε 8,90 ευρώ και την τέταρτη κατηγορία (μεγάλα φορτηγά και ρυμουλκούμενα) σε 12,40 ευρώ.
Αντιστοίχως, η είσοδος στον αυτοκινητόδρομο από τον πλευρικό σταθμό Κάτω Αχαϊας οι τιμές διαμορφώνονται σε 1,50 ευρώ για την πρώτη κατηγορία, σε 2,10 ευρώ για τη δεύτερη, σε 5,40 ευρώ για την τρίτη και σε 7,50 ευρώ για την τέταρτη κατηγορία.
Οπως διευκρίνισαν χθες οι επικεφαλείς της Ολύμπιας οδού, η χιλιομετρική χρέωση θα ισχύει από τον Φεβρουάριο για όσους θα διαθέτουν πομποδέκτη. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος ενός ΙΧ για να βρεθεί σε μια παραλία της Δυτικής Αχαΐας θα είναι 0,90 λεπτά για όσους διαθέτουν τον πομποδέκτη. Αυτό όμως σήμερα, πρακτικά δεν είναι ακόμα δυνατόν.
Αμεσα διαθέσιμο όμως είναι το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, που παρέχει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης σε κάθε μετωπικό ή πλευρικό σταθμό σε οχήματα κατηγορίας 1 και 2 με χρήση πομποδέκτη OΛΥΜΠΙΑ PASS ή Μοτοκάρτας Ολυμπίας Οδού.
