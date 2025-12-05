Πατρών-Πύργου: Εργο πνοής για τη Δυτική Ελλάδα

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για τη Δυτική Ελλάδα, προσφέροντας ασφάλεια, ταχύτητα και ανάπτυξη στην περιοχή. Το τελευταίο τμήμα Μιντιλόγλι-Καμίνια παραδόθηκε χθες στην κυκλοφορία, ολοκληρώνοντας συνολικά 277 χιλιόμετρα δρόμου με γέφυρες, ανισόπεδους κόμβους και σύγχρονα τεχνικά έργα, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και ανάπτυξη για κατοίκους και επιχειρήσεις.