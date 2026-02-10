Πατρών – Πύργου: Κλείνει σήμερα ο κόμβος Κάτω Αχαΐας

Λόγω εκτέλεση εργασιών ανέγερσης μεταλλικών προβόλων στον κόμβο Κάτω Αχαΐας που αφορούν το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων της Ολυμπίας οδού, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, από τις 16:00 το απόγευμα της Τρίτης 10/2/2026 έως τις 06:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 11/2/2026, θα αποκλειστούν η έξοδος προς Κάτω Αχαΐα και η είσοδος προς Αθήνα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Η κυκλοφορία για το διάστημα αυτό θα εξυπηρετείται από τον γειτονικό κόμβο ΒΙΠΕ.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή τεχνικού προβλήματος, οι εργασίες θα υλοποιηθούνκατ’ αναλογία την επόμενη μέρα.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προςτη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένηπροσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.

