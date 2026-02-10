Πατρών – Πύργου: Κλείνει σήμερα ο κόμβος Κάτω Αχαΐας

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία στην Πατρών – Πύργου.

Πατρών - Πύργου: Κλείνει σήμερα ο κόμβος Κάτω Αχαΐας
10 Φεβ. 2026 7:58
Pelop News

Λόγω εκτέλεση εργασιών ανέγερσης μεταλλικών προβόλων στον κόμβο Κάτω Αχαΐας που αφορούν το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων της Ολυμπίας οδού, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου,  από τις 16:00 το απόγευμα της Τρίτης 10/2/2026 έως τις 06:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 11/2/2026, θα αποκλειστούν η έξοδος προς Κάτω Αχαΐα και η είσοδος προς Αθήνα, όπως φαίνεται στο ακόλουθο διάγραμμα.

Πατρών - Πύργου: Κλείνει σήμερα ο κόμβος Κάτω Αχαΐας

Η κυκλοφορία για το διάστημα αυτό θα εξυπηρετείται από τον γειτονικό κόμβο ΒΙΠΕ.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή τεχνικού προβλήματος, οι εργασίες θα υλοποιηθούνκατ’ αναλογία την επόμενη μέρα.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προςτη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένηπροσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:33 ΕΚΤΑΚΤΟ: Παραίτηση βουλευτή από την Πλεύση Ελευθερίας
10:32 Με τι καιρό θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη: Πού θα «χτυπήσουν» οι πιο έντονες καταιγίδες
10:29 O Tραμπ κατά του Καναδά με αφορμή μια … γέφυρα
10:21 Πάτρα: Η κοπή πίτας του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ΦΩΤΟ
10:17 NBA: Απίστευτο ξύλο, ένταση και αποβολές στο Χόρνετς-Πίστονς ΒΙΝΤΕΟ
10:09 Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:02 Το ατύχημα της Σακίρα επί σκηνής ΒΙΝΤΕΟ
10:00 Πάτρα: Ετοιμα σε χρόνο-ρεκόρ τα αντιδιαβρωτικά έργα στα καμμένα ΦΩΤΟ
9:57 Δημόσιο: Λήγουν οι αιτήσεις για 578 προσλήψεις
9:52 Σωκράτης Φάμελλος: Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
9:45 Συνάντηση Μητσοτακη-Ερντογάν: Ποιοι υπουργοί συμμετέχουν στο ταξιδι στην Άγκυρα
9:42 Εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ Αχαΐας και επιστολή στον Ανδρουλάκη: Καταγγελίες για αποκλεισμούς
9:40 Σήμερα συνάντηση κτηνοτρόφων με Μητσοτάκη
9:34 Παπαστεργίου για social media: Ανάλογα με την ηλικία απαγορεύσεις και περιορισμοί στη χρήση
9:22 Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, όλα τα ποσά ανά εισόδημα
9:13 Λαβρόφ: Καμία αισιοδοξία για συμφωνία στην Ουκρανία παρά τις πιέσεις Τραμπ
9:10 Φιντάν κατά Δένδια: Εμπόδιο στην ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων
9:01 Δυτική Ελλάδα: Ψηλά στις κλήσεις για μη χρήση κράνους
8:55 Δημοσκόπηση Interview: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί άνετη πρωτιά, εννεακομματική Βουλή – Τι λένε οι πολίτες για Ντε Γκρες, Καρυστιανού και Τσίπρα
8:48 ΗΠΑ: Νέος βομβαρδισμός ταχύπλοου στον Ειρηνικό, δύο νεκροί, ένας επιζών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ