Πατρών-Πύργου: Νέα ορόσημα στον αυτοκινητόδρομο – Ποιος είναι ο επόμενος στόχος

Ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου, πλέον έχει σαφή ημερομηνία παράδοσης την 4η Δεκεμβρίου, αλλά το επόμενο μεγάλο στοίχημα μετατοπίζεται στα παράπλευρα οδικά έργα και στους κρίσιμους κόμβους ΒΙΠΕ Πατρών, Αράξου, Κυλλήνης, Ανδραβίδας κ.ά. Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα καθορίσουν τη λειτουργικότητα και την πραγματική απόδοση του νέου άξονα στην τοπική κυκλοφορία.

Κατά την επίσκεψή τους στο εργοτάξιο του τελευταίου τμήματος Μιντιλόγλι – Αλισσός, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος και ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Αναγνώπουλος τόνισαν ότι ο αυτοκινητόδρομος «είναι σχεδόν έτοιμος», με 475 εργαζόμενους να δουλεύουν καθημερινά ώστε το έργο να παραδοθεί εντός χρονοδιαγράμματος. Ωστόσο, όλοι αναγνώρισαν πως οι οδικές συνδέσεις αποτελούν το επόμενο μεγάλο πεδίο δράσης.

Σύμφωνα με τις μελέτες, ο νέος άξονας περιλαμβάνει κομβικά σημεία που θα εξυπηρετούν κρίσιμους προορισμούς: ΒΙΠΕ Πατρών, Αράξο, Κυλλήνη και Ανδραβίδα. Παρότι η βασική αρτηρία ολοκληρώνεται, αρκετοί από τους συνδετήριους δρόμους απαιτούν πρόσθετες εργασίες για ασφαλή και άμεση πρόσβαση.

Το υπουργείο Υποδομών έχει ήδη προχωρήσει στην απόφαση εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών, που περιλαμβάνουν τη διεύρυνση και ασφαλτόστρωση του παράπλευρου οδικού δικτύου σε όλο το μήκος του αυτοκινητοδρόμου, αλλά και τη σύνδεσή του με το υφιστάμενο δίκτυο προς τη ΒΙΠΕ Πατρών.

Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει από τον κόμβο Κυλλήνης, που είναι άμεσης προτεραιότητας, καθώς εξυπηρετεί ένα από τα μεγάλα λιμάνια της Δυτικής Ελλάδας. Η ολοκλήρωση αυτών των έργων θεωρείται καθοριστική για να μπορέσει ο νέος δρόμος να αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και να μετατραπεί σε πραγματικό μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

στη ΒΙΠΕ, Αραξος, Βάρδα, Κυλλήνη, Γαστούνη, Αμαλιάδα .

Επίσης, υπάρχει ακόμα σε εκκρεμότητα το παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Το Υπουργείο Υποδομών έχει αναφέρει ότι θα γίνει “διεύρυνση και ασφαλτόστρωση του παράπλευρου δικτύου” (παράπλευρο δίκτυο δρόμων).

Αυτό πιθανόν σημαίνει ότι κάποια σημεία δεν έχουν τελική μορφή ακόμα και γίνονται παρεμβάσεις ώστε να εξυπηρετήσουν άμεσα την κυκλοφορία μόλις δοθεί σε χρήση το κομμάτι του δρόμου.

Την εκτέλεση Συμπληρωματικών Εργασιών συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων μελετών σύμφωνα με το άρθρο 18.6 της Σύμβασης Παραχώρησης για την ασφαλτόστρωση του παράπλευρου οδικού δικτύου, σε όλο το μήκος του νέου αυτοκινητοδρόμου Πάτρας -Πύργου, καθώς και την σύνδεση του παράπλευρου οδικού δικτύου με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο που οδηγεί στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών και την κατασκευή οδικού τμήματος για την σύνδεση του Ανισόπεδου Κόμβου Αμαλιάδας με την πόλη της Αμαλιάδας, αποφάσισε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



