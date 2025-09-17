Πατρών – Πύργου: «Οδύσσεια» για οδηγούς, μποτιλιάρισμα έως 1,5 ώρα

Με τα νεύρα «σπασμένα» και τα χέρια κολλημένα στο τιμόνι βρίσκονται όσοι οδηγοί κατευθύνονται από την Πάτρα προς την Κάτω Αχαΐα ή και αντίστροφα, λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας στην Πατρών – Πύργου για τις ανάγκες ολοκλήρωσης των έργων στο τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου.

Από το μεσημέρι τις περασμένης Δευτέρας 15/09/2025 , ισχύει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ανάμεσα στους κόμβους Οβρυάς και ΒΙΠΕ Πατρών. Εξαίρεση γίνεται μόνο για τα ασθενοφόρα και τα πυροσβεστικά οχήματα που μπαίνουν στον εργοταξιακό δρόμο με συνοδεία οχήματος της κατασκευάστριας εταιρείας, ώστε να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για τους υπόλοιπους οδηγούς ισχύει η εκτροπή της κυκλοφορίας, που θα ισχύσει έως τις 30 Νοεμβρίου και αφορά και τις δύο κατευθύνσεις ανάμεσα στον Α/Κ Οβρυάς και τον Α/Κ ΒΙΠΕ.

Τα οχήματα βγαίνουν από τον κόμβο Οβρυάς μέσω της οδού Ανδρέα Παπανδρέου και στη συνέχεια κινούνται προς την Παλαιά Εθνική Οδό, προτού επανέλθουν στον αυτοκινητόδρομο μέσω προσωρινού κλάδου στη ΒΙΠΕ, που περνά πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές και οδηγεί σε μικρό κυκλικό κόμβο.

Η εικόνα καθημερινά στην παραλιακή οδό έξω από την Πάτρα παραπέμπει σε ατέλειωτο μποτιλιάρισμα μεγάλης πόλης: από την έξοδο Οβρυάς μέχρι τα Βραχνέικα χρειάζονταν 1 ώρα και 15 λεπτά, ενώ η διαδρομή ΒΙΠΕ – Πάτρα ξεπερνά τη μιάμιση ώρα.

«Δεν γίνεται να χάνουμε έτσι τη μισή μας μέρα στον δρόμο» έλεγε εξαντλημένος οδηγός που κάνει καθημερινά την διαδρομή Πάτρα – Πύργος, περιμένοντας κολλημένος στην Παλαιά Εθνική. Αλλοι μιλούσαν για «Γολγοθά που δεν είχαμε φανταστεί».

Η κοινοπραξία κατασκευής της Πατρών – Πύργου, ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ/ΑΒΑΞ υπενθυμίζει ότι οι ρυθμίσεις κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την ασφαλή πρόοδο του έργου.

Ωστόσο, η εικόνα στον δρόμο είναι αποκαρδιωτική. Νταλίκες και φορτηγά μοιράζονται τον ίδιο χώρο με τα ΙΧ, μετατρέποντας τη διέλευση εξαιρετικά αργή.

Καθημερινά, χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίζονται σε ουρές που σε ώρες αιχμής φτάνουν σε απόγνωση, καθώς τα οχήματα μένουν ακίνητα για πολλή ώρα. Οι επαγγελματίες του χώρου, αλλά και οι πολίτες που χρησιμοποιούν τον δρόμο σε τακτική βάση, κάνουν λόγο για «καθημερινό μαρτύριο» που επιβαρύνει όχι μόνο την ψυχολογία, αλλά και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

«Για να φτάσω στη δουλειά μου χρειάζομαι τον διπλάσιο χρόνο, και όταν έχει κίνηση μπορεί να κάνω και μιάμιση ώρα. Δεν αντέχεται», δηλώνει ιδιοκτήτης επιχείρησης στη ΒΙΠΕ Πατρών.

Η ταλαιπωρία είναι εμφανής και στους επαγγελματίες που μεταφέρουν εμπορεύματα. Ο χρόνος παράδοσης και τα μεταφορικά κόστη από το μποτιλιάρισμα αυξάνονται.

Πολλοί ζητούν αναθεώρηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θεωρώντας πως δυόμισι μήνες σε αυτόν τον ρυθμό θα είναι δυσβάσταχτοι. Από την άλλη πλευρά, όλοι αναγνωρίζουν ότι η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου είναι απολύτως αναγκαία. Πρόκειται για ένα έργο που καθυστέρησε δεκαετίες και θα σώσει ζωές, βάζοντας τέλος στον «δρόμο-καρμανιόλα», ενώ παράταση των έργων μετά τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να θεωρείται μη εφικτή επιλογή, καθώς η κοινοπραξία έχει αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις.

Το ζητούμενο είναι να βρεθεί κάποια ισορροπία. Από τη μια, να προχωρήσει απρόσκοπτα το έργο που θα αλλάξει τον χάρτη των μετακινήσεων στη Δυτική Ελλάδα. Από την άλλη, να μειωθεί, όσο γίνεται, η καθημερινή ταλαιπωρία των οδηγών που αυτήν τη στιγμή ζουν μια Οδύσσεια στον δρόμο.

