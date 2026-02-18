Πατρών – Πύργου: Ποιος κόμβος κλείνει λόγω εργασιών

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν τον ολικό αποκλεισμό των κλάδων εξόδου και των δύο κατευθύνσεων κυκλοφορίας του Α/Κ Κυλλήνης του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο εργασιών που απαιτούνται για την κατασκευή της συνδετήριας οδού του Α/Κ Κυλλήνης (χ.θ. 269+200) του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου θα ισχύσουν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων:

• Ολικός αποκλεισμός των κλάδων εξόδου και των δύο κατευθύνσεων

κυκλοφορίας του Α/Κ Κυλλήνης (χ.θ. 269+200) του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, για την κατασκευή της συνδετήριας οδού, μήκους τριών χιλιομέτρων περίπου, που συνδέει τον Α/Κ Κυλλήνης του αυτοκινητόδρομου με δημοτική οδό.

Η εξυπηρέτηση των αποκλειόμενων κινήσεων θα γίνεται μέσω του Α/Κ Βάρδας (χ.θ. 256+220) ενώ οι κλάδοι εισόδου στον αυτοκινητόδρομο του Α/Κ Κυλλήνης θα λειτουργούν κανονικά.

Οι προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας θα ισχύσουν έως 20/2/2026.

