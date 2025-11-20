Πατρών – Πύργου: Τελικές εργασίες για τον νέο αυτοκινητόδρομο – Εκτροπή κυκλοφορίας από σήμερα

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι εργασίες ολοκλήρωσης του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, με την κατασκευή και τη σύνδεση του υπολειπόμενου τμήματος Μιντιλόγλι – Αλισσός να προχωρά στο τελευταίο και πιο κρίσιμο στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό, από σήμερα έως και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου θα εφαρμοστεί εκτεταμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση, η οποία αφορά σε εκτροπή της κυκλοφορίας και προς τις δύο κατευθύνσεις στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου.

Η εκτροπή αφορά το τμήμα από τον Ανισόπεδο Κόμβο Βιομηχανικής Περιοχής (ΧΘ 7,0) έως τον Ανισόπεδο Κόμβο Κάτω Αχαΐας (ΧΘ 17,9), δηλαδή σε μήκος 11 επιπλέον χιλιομέτρων, πέραν της ήδη υφιστάμενης ρύθμισης μεταξύ των κόμβων Οβρυάς και ΒΙΠΕ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της ΠΕΟ Πατρών Πύργου, ενώ οι κάθετες συνδέσεις προς τους οικισμούς νότια του αυτοκινητόδρομου θα παραμείνουν ανοιχτές, εξασφαλίζοντας τη βασική τοπική προσβασιμότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού, οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η κατασκευή των τελικών τμημάτων και η πλήρης ένταξή τους στον νέο αυτοκινητόδρομο. Το έργο, που αναμένεται να ανακουφίσει σημαντικά την κυκλοφορία και να ενισχύσει την οδική ασφάλεια σε μια περιοχή με αυξημένο φορτίο, απαιτεί υψηλό επίπεδο συντονισμού με τις αρμόδιες υπηρεσίες και διαρκή εποπτεία στο εργοτάξιο.

Οι υπεύθυνοι της κατασκευάστριας εταιρείας ΑΒΑΞ τονίζουν ότι έχει προβλεφθεί ειδική διαδικασία για την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα και πυροσβεστικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα οχήματα θα μπορούν να περάσουν μέσα από το αποκλεισμένο τμήμα, συνοδεία ειδικών οχημάτων της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση και ασφαλής πρόσβαση.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα υπάρχουν πλήρεις εργοταξιακές σημάνσεις, ενημερωτικές πινακίδες και συνεχής παρουσία συνεργείων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους οδηγούς.

Η Ολυμπία Οδός καλεί τους χρήστες του δρόμου να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την περιοχή, να τηρούν τις οδηγίες της Τροχαίας και να προγραμματίζουν εγκαίρως τις μετακινήσεις τους, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις.

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οδικά έργα της Δυτικής Ελλάδας, το οποίο θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια, θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον άξονα. Οι τελικές εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη συνιστούν το τελευταίο βήμα πριν την πλήρη παράδοση του έργου, που αναμένεται να αλλάξει οριστικά την εικόνα των μεταφορών στην περιοχή.

