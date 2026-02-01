Παύλος Μαρινάκης: Με «καμία κυβέρνηση» συνεργασία με τον Βελόπουλο

Ο Παύλος Μαρινάκης παραχώρησε συνέντευξη στον ΣΚΑΪ 100,3. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε κάθε πιθανότητα συνεργασίας με την Ελληνική Λύση σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν ξεπεράσει τον πήχυ της αυτοδυναμίας στις επικείμενες εκλογές.

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ τη Νέα Δημοκρατία επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και συνολικά τη Νέα Δημοκρατία, να συγκυβερνά με ένα κόμμα όπως την Ελληνική Λύση και τον κ. Βελόπουλο.

Όπου αν μια φορά κατηγορούμε το ΠΑΣΟΚ που κάποιοι βουλευτές του έχουν πει για “χαμένα βαγόνια”, ο κ. Βελόπουλος είναι ένας από τους βασικούς εκφραστές θεωριών συνωμοσίας και επικίνδυνων θεωριών, θεωρώ και για τα εθνικά μας θέματα.

Μιας πολιτικής η οποία είναι αντίθετη με την πολιτική που εφαρμόζουμε εμείς, της ευρωπαϊκής πολιτικής, με ξεκάθαρη στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πολλά άλλα».

Ξεκαθαρίζοντας πως ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η επίτευξη της κυβερνητικής πλειοψηφίας αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ τονίζοντας πως «στα μεγάλα διλήμματα, ο κ. Ανδρουλάκης έχει επιλέξει, όχι μία και δύο φορές, αρκετές φορές, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να είναι στην ίδια σελίδα, ακόμα και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Στάθηκε επικριτικά απέναντι στη Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζοντας ουσιαστικά πως έχει αποφασίσει να χαράξει έναν διαφορετικό δρόμο.

«Το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αν οι πολίτες το αποφασίσουν αυτό, έχει δώσει τις απαντήσεις του μέχρι τώρα, με τη στάση του, με τον τρόπο που πολιτεύεται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε πως το σημερινό ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη δεν είναι ίδιο με την περίοδο που στην αρχηγία της Χαριλάου Τρικούπη βρισκόταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και η Φώφη Γεννηματά.

Για τη συζήτηση σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων ανέφερε ότι τα κόμματα – τα οποία δεν προσδιορίζονται ποια είναι, ακόμα και από όσους επιδιώκουν τη συμμαχία – δεν έχουν συγκλίνει μεταξύ τους οπουδήποτε.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη στην οποία θα απευθυνθεί η κυβερνητική παράταξη για να πετύχει την απαιτούμενη συναίνεση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που ξεκινά τις επόμενες ημέρες, είναι το ΠΑΣΟΚ λόγω της θέσης του ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και ως ένα κόμμα που έχει μια ιστορία θεσμικής σοβαρότητας.

Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μείζονα ζητήματα τα οποία θα μπουν στο τραπέζι: «Θα μετρηθούμε όλοι στη Συνταγματική Αναθεώρηση και θα μετρηθούμε και ως προς πόση διάθεση έχουμε να πάμε τον τόπο μπροστά, δηλαδή να μπορεί ο τόπος να έχει εξ υπαρχής μη κρατικά πανεπιστήμια και όχι μόνο παραρτήματα, άρθρο 16.

Το άρθρο 86 να μην περνάει από το φίλτρο της Βουλής και να εξαρτάται από την κάθε πλειοψηφία η παραπομπή ή μη ενός Υπουργού.

Αλλά και άλλα πολύ σοβαρά θέματα όπως για εμένα, ας πούμε, να μπει ένα τέλος στο μαξιμαλισμό και στην πλειοδοσία των προγραμμάτων των κομμάτων. Μπορεί να πρέπει να είναι υποχρεωτική (εκ του Συντάγματος) η κοστολόγησή τους».

Όσον αφορά το κυοφορούμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δήλωσε πως «αυτή τη στιγμή μετράμε απλά το κόμμα, το εν δυνάμει κόμμα ενός προσώπου. Με όσα έχει πει μέχρι τώρα δεν θεωρώ ότι συνιστούν σοβαρές πολιτικές θέσεις. Άρα, νομίζω ότι καταναλώνουμε πολύ παραπάνω χρόνο από όσο θα έπρεπε να καταναλώνουμε στη δημόσια συζήτηση».

