Παύλος Ντε Γκρες: Το μήνυμα για το Πάσχα

Η επίσκεψη του Παύλου Ντε Γκρες στο Άγιο Όρος και το πασχαλινό του μήνυμα.

14 Απρ. 2026 8:41
Pelop News

Με μια ανάρτηση εστιασμένη στους δεσμούς του με την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, ο Παύλος Ντε Γκρες απηύθυνε τις πασχαλινές του ευχές, αποκαλύπτοντας παράλληλα την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθωνική Πολιτεία.

Ο Παύλος Ντε Γκρες χαρακτήρισε το πρόσφατο προσκύνημά του στο Άγιο Όρος ως μια βαθιά πνευματική εμπειρία που του προσέφερε στήριξη και τον καθοδήγησε ουσιαστικά προς το πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Όπως σημείωσε, η παραμονή του εκεί τον έφερε σε επαφή με τις αξίες της ταπεινότητας, της πίστης και της πνευματικής αναγέννησης.

Το μήνυμα για την Ανάσταση

Στο μήνυμά του για την ημέρα του Πάσχα, υπογράμμισε τη σημασία του Φωτός της Αναστάσεως ως πηγή ελπίδας και ενότητας για όλους τους Έλληνες παγκοσμίως. Αναφερόμενος στις τρέχουσες προκλήσεις, επισήμανε ότι το «Ειρήνη υμίν» αποτελεί το πιο ισχυρό αίτημα των καιρών εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας. Ευχήθηκε το αναστάσιμο φως να ενισχύσει το πνεύμα προσφοράς και την προσήλωση στο κοινό καλό και την πατρίδα και κάλεσε σε έναν κόσμο που θα διέπεται από αλληλεγγύη και πίστη στις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού.

Η ανάρτηση του Παύλου Ντε Γκρες

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ