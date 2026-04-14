Παύλος Ντε Γκρες: Το μήνυμα για το Πάσχα

Με μια ανάρτηση εστιασμένη στους δεσμούς του με την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό, ο Παύλος Ντε Γκρες απηύθυνε τις πασχαλινές του ευχές, αποκαλύπτοντας παράλληλα την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθωνική Πολιτεία.

Ο Παύλος Ντε Γκρες χαρακτήρισε το πρόσφατο προσκύνημά του στο Άγιο Όρος ως μια βαθιά πνευματική εμπειρία που του προσέφερε στήριξη και τον καθοδήγησε ουσιαστικά προς το πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Όπως σημείωσε, η παραμονή του εκεί τον έφερε σε επαφή με τις αξίες της ταπεινότητας, της πίστης και της πνευματικής αναγέννησης.

Το μήνυμα για την Ανάσταση

Στο μήνυμά του για την ημέρα του Πάσχα, υπογράμμισε τη σημασία του Φωτός της Αναστάσεως ως πηγή ελπίδας και ενότητας για όλους τους Έλληνες παγκοσμίως. Αναφερόμενος στις τρέχουσες προκλήσεις, επισήμανε ότι το «Ειρήνη υμίν» αποτελεί το πιο ισχυρό αίτημα των καιρών εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας. Ευχήθηκε το αναστάσιμο φως να ενισχύσει το πνεύμα προσφοράς και την προσήλωση στο κοινό καλό και την πατρίδα και κάλεσε σε έναν κόσμο που θα διέπεται από αλληλεγγύη και πίστη στις διαχρονικές αξίες του Ελληνισμού.

Η ανάρτηση του Παύλου Ντε Γκρες

Η ανάρτηση του Παύλου Ντε Γκρες στο Instagram από το χρήστη Pavlos Crown Prince (@pavlosgreece)

