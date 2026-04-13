Παξοί: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με μηχανή – Σε σοβαρή κατάσταση 17χρονος

Ένα βαρύ τροχαίο δυστύχημα στους Παξούς, το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί μόλις 15 ετών. Ο ανήλικος οδηγούσε μηχανή, στην οποία επέβαινε και 17χρονος, όταν συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονη.

Παξοί: Νεκρός 15χρονος σε τροχαίο με μηχανή – Σε σοβαρή κατάσταση 17χρονος
13 Απρ. 2026 10:34
Pelop News

Τη ζωή του έχασε ένας 15χρονος στους Παξούς, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, ενώ ο 17χρονος συνεπιβάτης του μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στους Παξούς το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν ένα ανήλικο αγόρι 15 ετών, που οδηγούσε μοτοσικλέτα, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Στη μηχανή επέβαινε και ένας 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Το αυτοκίνητο οδηγούσε μια 24χρονη γυναίκα.

Νεκρός ο 15χρονος, στο νοσοκομείο ο 17χρονος

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον 15χρονο οδηγό της μηχανής, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Ο 17χρονος συνεπιβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην πορεία της υγείας του.

Το δυστύχημα προκαλεί ισχυρό σοκ, καθώς πρόκειται για δύο ανήλικους που βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας σφοδρής σύγκρουσης μέσα στη νύχτα του Πάσχα.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Παξών, το οποίο εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν η μοτοσικλέτα και το αυτοκίνητο.

Μέχρι να αποσαφηνιστούν όλα τα δεδομένα, το μόνο βέβαιο είναι το βαρύ τίμημα που άφησε πίσω του το τροχαίο: ένας 15χρονος νεκρός και ένας ακόμη ανήλικος να δίνει μάχη στο νοσοκομείο.

