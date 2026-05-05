Παξοί: Ο «πράσινος» παράδεισος του Ιονίου

Ιδανική εποχή για επίσκεψη είναι την Ανοιξη ή το Καλοκαίρι

05 Μάι. 2026 11:53
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Ελλάδας κι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς του Ιονίου.
Ο λόγος για τους Παξούς, οι οποίοι ξεχωρίζουν για τα καταγάλανα νερά, τους, τους μικρούς όρμους, τις σπηλιές και τα τοπία απίστευτου φυσικού κάλλους. Βέβαια, αξίζει να επισκεφθείτε και τα μοναδικά αξιοθέατα των Παξών και των Αντίπαξων.

Οταν το πλοίο εισέρχεται στον στενό θαλάσσιο δίαυλο που σχηματίζουν το λιμάνι του Γάιου και το νησάκι του Αγίου Νικολάου, η εικόνα που αντικρίζεις είναι ειδυλλιακή. Με τα νεοκλασικά σπίτια, βαμμένα σε γήινα χρώματα, διάσπαρτα κατά μήκος της ακτής. Ο Γάιος είναι η πρωτεύουσα και ο μεγαλύτερος οικισμός στους Παξούς.

Τα σπίτια διατηρούν την παραδοσιακή επτανησιακή αρχιτεκτονική, με τον χαρακτηριστικό «μόντζο», τον πλακόστρωτο εξώστη με την πέτρινη σκάλα. Η πλατεία του Γάιου, με την εκκλησία της Ανάληψης στη μέση και τα καφέ γύρω-γύρω, προσφέρει θέα στον πάντοτε ήρεμο θαλάσσιο δίαυλο. Κάνοντας μια βόλτα στον παραλιακό δρόμο, θα δείτε το εντυπωσιακό κτίριο του αγγλικού κυβερνείου, το παλιό σχολείο του Συγγρού, το μικρό νεοκλασικό του ιατροφιλόσοφου Μιτσιάλη, το χάλκινο άγαλμα του μπουρλοτιέρη Ανεμογιάννη, που σκοτώθηκε σε ηλικία 23 ετών, αποπειρώμενος να πυρπολήσει τουρκικό πλοίο στη Ναύπακτο.

Αν κινηθείτε προς τα καντούνια του εσωτερικού οικισμού του νησιού, θα βρείτε την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Σύμφωνα με την παράδοση, κάτω από την Αγία Τράπεζα, τάφηκε ο Γάιος. Στον οικισμό υπάρχουν ταβέρνες και εστιατόρια μεσογειακής κουζίνας, καφέ, μπαράκια, μαγαζιά διαφόρων ειδών. Από εδώ, όπως και από τη Λάκκα, ξεκινούν θαλάσσια ταξί και ταχύπλοα για κρουαζιέρες αρκετών ωρών προς τις παραλίες των Παξών και των Αντίπαξων.
Είναι το σημαντικότερο μνημείο της ιστορίας των Παξών και έχει κηρυχθεί διατηρητέο μνημείο και βρίσκεται πάνω στο ομώνυμο νησάκι στον κόλπο του Γάιου. Μέσα στο κάστρο διατηρούνται δύο στέρνες, μια γουαρδιόλα, η μπαρουταποθήκη και οι στρατώνες.

Για πολλούς το ψαροχώρι του Λογγού, κτισμένο στον μυχό ενός καταπράσινου κόλπου της ανατολικής ακτογραμμής, είναι το ομορφότερο του νησιού.
Η Λάκκα είναι το δεύτερο λιμάνι των Παξών στο βόρειο άκρο του. Μοιάζει με το Λογγό, αλλά όλα εδώ είναι μεγαλύτερα -τόσο ο οικισμός όσο και ο κόλπος με τα διάφανα πρασινογάλανα νερά. Είναι κτισμένη μέσα σε ένα τοπίο κατάφυτο με κυπαρίσσια και ελιές και αποτελεί αγαπημένο αγκυροβόλι των ιστιοπλόων.

