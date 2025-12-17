ΠΕΑΚ προς ΝΕΠ: Για ποιο λόγο εκτοξεύετε για το συγκεκριμένο θέμα «βολές» σε βάρος μίας Διοίκησης η οποία απλά εφαρμόζει τον Νόμο της Πολιτείας;

Η νέα διοίκηση του ΠΕΑΚ δημοσιοποίησε επιστολή της προς τη ΝΕΠ αναφορικά με το μίσθωμα του «Πεπανός» για το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Λυκούδης και τα μέλη της Επιτροπής Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας, με αφορμή την δημόσια τοποθέτησή σας για το 32ο Κύπελλο Χριστουγέννων που διεξήχθη στο Κλειστό Αθλητικό Κέντρο «Α. Πεπανός» επισημαίνουν τα εξής:

-Στα υποστηριζόμενα περί «αιφνιδιαστικής οικονομικής απαίτησης που σας επιβλήθηκε για πρώτη φορά στα χρονικά του θεσμού, από το ΠΕΑΚ Πάτρας για την διεξαγωγή των αγώνων» γνωρίζετε άριστα πως ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο εφαρμόζεται η νέα Νομοθεσία σύμφωνα με την οποία οι τιμές εκμίσθωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων ορίζονται από ορκωτούς εκτιμητές που συμπεριλαμβάνονται σε ειδικό Μητρώο.

-Για τη συγκεκριμένη διοργάνωση, η τιμή που αρμοδίως εκτιμήθηκε (όχι από το ΠΕΑΚ Πάτρας) ανερχόταν στα 1.460 ευρώ ημερησίως. Δηλαδή αν υπολογιστεί πως το συγκεκριμένο τουρνουά διήρκησε 2,5 ημέρες, θα έπρεπε η διοργανώτρια ομάδα να καταβάλλει συνολικά το ποσό των 3.625 ευρώ.

-Σημειώνουμε πως κανένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δεν θα μπορούσε να παραβεί τη Νομοθεσία, όπως φυσικά θα έκαναν και οι προηγούμενες ημών Διοικήσεις, εάν ο συγκεκριμένος Νόμος ίσχυε και στο παρελθόν.

-Παρά ταύτα, η Επιτροπή Διοίκησης του ΠΕΑΚ Πάτρας, ακριβώς επειδή εξακολουθεί να είναι αρωγός στο σύνολο των Αθλητικών Σωματείων που κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, προχώρησε στη λήψη απόφασης για γενναία έκπτωση του παραπάνω εκτιμητέου ποσού, μειώνοντας το μίσθωμα για τη χρήση του «Α. Πεπανός» και για τη συγκεκριμένη διοργάνωση στο συνολικό ποσό των 1.250 ευρώ.

-Επί του συνόλου των όσων αναφέρετε στην δημόσια ανακοίνωσή σας περί δήθεν εμποδίων από την πλευρά του ΠΕΑΚ Πάτρας στη διοργάνωση, η εικόνα των εγκαταστάσεων αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της λειτουργικότητάς τους, γεγονός που επισημαίνεται σχεδόν από το σύνολο των χρηστών, των θεατών και των γονέων των αθλητών. Και αποδεικνύει στο μέγιστο βαθμό την αφοσίωση της Διοίκησης και του προσωπικού μας προς όφελος του συνόλου των Σωματείων.

-Απορία: Για ποιο λόγο εκτοξεύετε για το συγκεκριμένο θέμα «βολές» σε βάρος μίας Διοίκησης η οποία απλά εφαρμόζει τον Νόμο της Πολιτείας; Δεν γνωρίζατε εδώ και μήνες πως από το Κράτος θα Νομοθετηθεί και θα ισχύσει από τη νέα αθλητική χρονιά το νέο πλαίσιο εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων;

-Θα παρακαλούσαμε τέλος, να μελετήσετε σε βάθος τα αντίστοιχα άρθρα του Ποινικού Κώδικα που αφορούν σε όποιον Κρατικό Λειτουργό, ακόμη και σε οποιονδήποτε πολίτη, για τις συνέπειες που διέπουν την παράβαση της Νομοθεσίας.

Και είμαστε βέβαιοι πως αμέσως θα συμπεράνετε το αυτονόητο, που ασφαλώς και προσκρούει στις αιτιάσεις σας περί «αιφνιδιαστικής οικονομικής απαίτησης που σας επιβλήθηκε»

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



