Πέμπτη επίθεση στο Ιράκ σε αεροπορική βάση που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος «καμικάζι» φαίνεται πως έπληξε αεροπορική βάση στο Ιράκ, η οποία φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα. Σύμφωνα με ιρακινές πηγές ασφαλείας, είναι η πέμπτη φορά που γίνεται τέτοια επίθεση μέσα σε τέσσερις ημέρες.

Ένοπλες ομάδες προσκείμενες στο Ιράν απείλησαν να επιτεθούν στα αμερικανικά συμφέροντα στο Ιράκ λόγω της υποστήριξης της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ.

«Το drone έπεσε μέσα στη βάση (Ain al-Assad)» στη δυτική επαρχία Anbar, χωρίς να προκληθούν θύματα ή ζημιές, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο στρατιωτική πηγή.

Σε ανάρτηση από φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες αναφέρεται ότι η επίθεση έγινε από μια ομάδα που αυτοαποκαλείται Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ.

Πηγή ασφαλείας του Ιράκ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επίθεση αφορούσε δύο drones αυτοκτονίας. «Το πρώτο αναχαιτίστηκε και το δεύτερο συνετρίβη λόγω τεχνικού προβλήματος», είπε η πηγή.

Από την Τετάρτη, τρεις ιρακινές βάσεις που χρησιμοποιούνται από τα στρατεύματα του συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ έχουν στοχοποιηθεί σε πέντε ξεχωριστές επιθέσεις -το Ain al-Assad, η βάση Al-Harir στο βόρειο Ιράκ και ένας στρατιωτικός καταυλισμός κοντά στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περίπου 2.500 στρατιώτες σε τρεις βάσεις, μαζί με περίπου 1.000 στρατιώτες από άλλες χώρες στον συνασπισμό που έχει συσταθεί εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η φιλοϊρανική ομάδα «Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ», προειδοποίησε τις αμερικανικές δυνάμεις να «φύγουν» από το Ιράκ, «αλλιώς θα γευτούν τις φωτιές της κόλασης».

#Iraqi sources inform on massive drone and missiles attacks on #US military bases in #Iraq and #Syria right now. Strikes are hitting Al-Tanf, Ain-Alassad, and Al-Hatir bases, and all the airplanes in #Amercian facilities on #Syrian territory are being scrambled pic.twitter.com/jOR66QL1V7

— Like Rst ✊☠ (@rst_like) October 21, 2023