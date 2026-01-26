ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος: Σημαντικές αποφάσεις για διαχείριση απορριμμάτων, κοινωνική πολιτική και ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης

Αποφάσεις του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, κατά την συνεδρίασή του την 23/01/2026

26 Ιαν. 2026 10:44
Το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας, κατά τη συνεδρίασή του την 23-01-2026, έλαβε, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω αποφάσεις:

  1. Στα πλαίσια της ενημέρωσης του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας και Δήμαρχο Καλαβρύτων κ. Αθανάσιο Παπαδόπουλο, έγινε γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας την 4-2-2026 με το Γενικό Γραμματέα Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μανώλη Γραφάκο, για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης.

Στη συνάντηση αυτή, εκτός από το Δ.Σ. και το Εποπτικό Συμβούλιο της ΠΕΔ, θα κληθούν να συμμετάσχουν ΟΛΟΙ οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Πριν από την ως άνω συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ.

Επίσης ελήφθη κατ’ αρχήν απόφαση για συμμετοχή της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας στο διήμερο συνέδριο που προγραμματίζει η ΚΕΔΕ στην Αθήνα 27 και 28-2-2026 για θέματα πολιτική προστασίας και κλιματικής αλλαγής.

  1. Έλαβε απόφαση – κατά πλειοψηφία – για τη συνέχιση νομικών ενεργειών που απαιτούνται για ενδεχόμενες πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης, αναφορικά με την προάσπιση και κατοχύρωση δημοσίου χώρου στη θέση «ΚΑΛΟΓΡΙΑ» του Δήμου Δυτικής Αχαΐας από κοινού με τους φορείς που συμμετέχουν στην εν λόγω πρωτοβουλία.
  2. Εξέφρασε για μια ακόμη φορά την πάγια θέση της για την παράταση του προγράμματος ανέργων 55 έως 67 ετών στους Δήμους – όπως έγινε στον τομέα της υγείας – καθότι οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι άκρως απαραίτητοι για τη στοιχειώδη λειτουργία των πάσης φύσεως υπηρεσιών των Δήμων, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στο κατεπείγον αίτημα του Δήμου Ήλιδας από τον οποίο αποχωρούν 38 εργαζόμενοι του συγκεκριμένου προγράμματος.
  3. Όρισε νέο Προϊστάμενο της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας τον Σύμβουλο Ανάπτυξης της ΠΕΔ κ. Παπαδόπουλο Παναγιώτη, μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. της ΠΕΔ και την τήρηση των διαδικασιών που απαιτούνται, σύμφωνα με τον ΟΕΥ και τον Κανονισμό Προσωπικού της ΠΕΔ, στη θέση του αποχωρούντος λόγω συνταξιοδότησης κ. Θεόδωρου Καμπέρου, στον οποίο αποφάσισε να δοθεί τιμητική διάκριση για όλα τα χρόνια σημαντικής προσφοράς στη λειτουργία της ΠΕΔ.
  4. Αποφάσισε τη διερεύνηση υποβολής πρότασης συμμετοχής της ΠΕΔ στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας European Urban Initiative – Innovative Actions από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που στοχεύει σε έργα πόλεων που προωθούν την καινοτομία σε τοπικό επίπεδο.

