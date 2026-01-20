«Πειραγμένες» αντλίες καυσίμων: Μεγάλη επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε πρατήρια σε όλη τη χώρα – 10 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε καταναλωτές με ειδικό παράνομο λογισμικό σε αντλίες καυσίμων. Έρευνες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές της χώρας.

20 Ιαν. 2026 11:25
Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης (20/1) από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες μέσω πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη του κυκλώματος είχαν εγκαταστήσει ειδικό παράνομο λογισμικό σε αντλίες καυσίμων, με αποτέλεσμα να παραδίδονται στους καταναλωτές μικρότερες ποσότητες από αυτές που αναγράφονταν στις αντλίες.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης διενεργούνται ταυτόχρονα περισσότερες από 30 έρευνες σε πρατήρια υγρών καυσίμων, εταιρείες και οικίες σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δέκα συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την Αστυνομία για την έκταση της υπόθεσης, τον αριθμό των εμπλεκομένων και το οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα.

