Ενθαρρυντικά αποτελέσματα από κλινική μελέτη Phase 2b για την παχυσαρκία

Πειραματικό φάρμακο οδήγησε σε απώλεια βάρους έως 12,3% με μηνιαία χορήγηση
06 Φεβ. 2026 16:28
06 Φεβ. 2026 16:28
Σημαντική απώλεια σωματικού βάρους, που έφτασε έως και το 12,3%, κατέγραψε πειραματικό φάρμακο για την παχυσαρκία σε κλινική μελέτη μέσου σταδίου Phase 2b, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η φαρμακευτική εταιρεία Pfizer.

Το υπό ανάπτυξη σκεύασμα ανήκει στην κατηγορία των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 και ξεχωρίζει καθώς χορηγείται μία φορά τον μήνα, σε αντίθεση με τα περισσότερα αντίστοιχα φάρμακα που απαιτούν εβδομαδιαία ή ακόμη συχνότερη χορήγηση.

Τι έδειξε η μελέτη

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι συμμετέχοντες που έλαβαν το πειραματικό φάρμακο παρουσίασαν σταθερή και προοδευτική απώλεια βάρους έως και την 28η εβδομάδα της μελέτης, χωρίς να παρατηρηθεί στασιμότητα στο αποτέλεσμα.

Η μέγιστη απώλεια σωματικού βάρους έφτασε το 12,3%, σε σύγκριση με την ομάδα που έλαβε placebo, ενισχύοντας τις προσδοκίες για την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η απώλεια βάρους συνεχίστηκε ακόμη και μετά τη μετάβαση των συμμετεχόντων από πιο συχνά σχήματα χορήγησης σε μηνιαία ένεση, στοιχείο που οι ερευνητές συνδέουν με καλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία.

Το πλεονέκτημα της μηνιαίας χορήγησης

Η δυνατότητα χορήγησης μία φορά τον μήνα θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να μειώσει την επιβάρυνση των ασθενών και να διευκολύνει τη μακροχρόνια διαχείριση της παχυσαρκίας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συμμόρφωση στη θεραπεία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διατήρηση της απώλειας βάρους σε βάθος χρόνου, κάτι που συχνά αποτελεί πρόκληση με τα υπάρχοντα θεραπευτικά σχήματα.

Προφίλ ασφάλειας και ανεπιθύμητες ενέργειες

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι το προφίλ ασφάλειας του φαρμάκου είναι αντίστοιχο με εκείνο άλλων φαρμάκων της ίδιας κατηγορίας. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες αφορούν το γαστρεντερικό σύστημα, όπως έχει καταγραφεί και σε άλλους αγωνιστές GLP-1.

Τα επόμενα βήματα

Η μελέτη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η απώλεια βάρους συνεχίζεται ή σταθεροποιείται σε βάθος χρόνου.

Τα τελικά αποτελέσματα θα καθορίσουν εάν το πειραματικό φάρμακο θα προχωρήσει σε κλινικές δοκιμές τελικού σταδίου (Phase 3), που αποτελούν και το τελευταίο βήμα πριν από πιθανή έγκριση.

