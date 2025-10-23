Πελεκούδας στον peloponnisos Fm: «Στόχος η καθιέρωση του Boxing Empire»

Πελεκούδας στον peloponnisos Fm: «Στόχος η καθιέρωση του Boxing Empire»
23 Οκτ. 2025 19:10
Pelop News

Για την ανοδική πορεία της πυγμαχίας στην Πάτρα, αλλά και το πρόσφατο τουρνουά «Boxing Empire» μίλησε σήμερα στον peloponnisos FM 103,9 ο προπονητής του ΑΣ Μίλων Ηλίας Πελεκούδας. Ο κ. Πελεκούδας υπογράμμισε πως στόχος είναι η καθιέρωση του θεσμού «Boxing Empire» (2, 3, 4…), η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και η στήριξη νέων αθλητών, ιδιαίτερα των παιδιών κάτω των 15 ετών που δείχνουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το άθλημα.

Ακούστε αναλυτικά:
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:33 Ερασιτεχνικό: Μην περιμένετε ορισμούς διαιτητών!
20:14 Κλήση στην Εθνική για την Ελενα Στεφόπουλου της ΠΓΕ
20:12 Κακοκαιρία: Έπεσαν 18.000 κεραυνοί! Μεγάλα ύψη βροχής στα δυτικά και την Πελοπόννησο 
20:02 Με όνειρο «τρελό» ο Σωτήρης Μιχόπουλος ρίχνεται στη μάχη του Παγκόσμιου!
20:00 Δυτική Ελλάδα: Διευθυντές τεχνικών υπηρεσιών φορέων βρίσκονται κατηγορούμενοι
19:50 Όλα τα βλέμματα στην μασκοφόρα κόρη του Οσιμέν, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:39 Καιρός: Διπρόσωπος και αύριο (24/10/2025), βροχές, ακραία φαινόμενα, αλλά και 27 βαθμοί!
19:29 «Είχε περίεργη συμπεριφορά με ανήλικα αγόρια, τον άκουγα να κάνει περίεργα σχόλια» αποκαλύψεις για το φονικό στη Φοινικούντα
19:20 Σεισμός στο ΝΒΑ με 31 συλλήψεις για παράνομο στοιχηματισμό! ΒΙΝΤΕΟ
19:10 Πελεκούδας στον peloponnisos Fm: «Στόχος η καθιέρωση του Boxing Empire»
19:00 Κοινή αγωνία Μπακογιάννη-Βενιζέλου για εθνική συνεννόηση από την Πάτρα
18:58 Χάος στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου σήκωσε κινητό για να καταγράψει την Μπακογιάννη, εξύβρισε την Γεροβασίλη
18:55 «Είχε πιει αλκοόλ με την παρέα της, χτύπησε σε τζαμαρία πριν καταρρεύσει» αποκαλυπτική μαρτυρία 24χρονου για Γκάζι
18:55 Προσφορά 130 στολών πυρόσβεσης στις εθελοντικές οργανώσεις της Δυτικής Ελλάδας
18:46 Από την Παναχαϊκή έγινε επαγγελματίας στον ΟΦΗ
18:37 Πέντε νέοι θάνατοι στην Ελλάδα από κορονοϊό την τελευταία εβδομάδα
18:26 Θεσσαλονίκη: Κρούσματα ψώρας σε Γυμνάσιο της πόλης
18:23 Ι. Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Χρειάζεται πολιτική στήριξη για την ανάπτυξη των δικτύων και των συστημάτων αποθήκευσης
18:21 Καλιφόρνια: Νεκρή 25χρονη αστυνομικός που σταμάτησε να βοηθήσει σε τροχαίο και παρασύρθηκε από ΙΧ
18:09 «Ήπια ένα ποτό και έφυγα λιπόθυμη» σοκάρει η μαρτυρία 20χρονης για το Γκάζι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ