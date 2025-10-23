Πελεκούδας στον peloponnisos Fm: «Στόχος η καθιέρωση του Boxing Empire»

Για την ανοδική πορεία της πυγμαχίας στην Πάτρα, αλλά και το πρόσφατο τουρνουά «Boxing Empire» μίλησε σήμερα στον peloponnisos FM 103,9 ο προπονητής του ΑΣ Μίλων Ηλίας Πελεκούδας. Ο κ. Πελεκούδας υπογράμμισε πως στόχος είναι η καθιέρωση του θεσμού «Boxing Empire» (2, 3, 4…), η ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού και η στήριξη νέων αθλητών, ιδιαίτερα των παιδιών κάτω των 15 ετών που δείχνουν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το άθλημα.

Ακούστε αναλυτικά:

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



