Πελετίδης προς μεταφορικές: «Σεβαστείτε το ωράριο στους πεζόδρομους – Δεν είναι δρόμοι διέλευσης φορτηγών»

Την ανάγκη σεβασμού του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στους πεζόδρομους του ιστορικού κέντρου της Πάτρας και των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία τους, ζήτησε με επιστολή του ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης από τις μεταφορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας. Απευθύνθηκε επίσης στην Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών – Εμπορικών Σωματείων Νομού Αχαΐας (ΟΕΒΕΣΝΑ), αλλά και στον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών (ΕΕΣΠ), τονίζοντας την αναγκαιότητα της συνεργασίας όλων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών, η προστασία από φθορές των πεζοδρόμων και συνολικά η ποιότητα ζωής στην πόλη.

Δυστυχώς, παρατηρούνται καθημερινά, φαινόμενα καταστρατήγησης του ωραρίου, διέλευση οχημάτων μεγαλύτερων κυβικών από τα επιτρεπόμενα όρια, επικίνδυνοι ελιγμοί και φθορές στις νησίδες πρασίνου, στα ρείθρα και στον αστικό εξοπλισμό.

Η φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων επιτρέπεται αυστηρά μόνο εντός του καθορισμένου ωραρίου, 7.00 με 10.00 το πρωί και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των πεζόδρομων του Δήμου Πατρέων κατά τη διάρκεια του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης, τα οχήματα που επιτρέπεται να εισέλθουν στους πεζόδρομους οφείλουν να κινούνται με ταχύτητα βαδίσματος και να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς.

Απαγορεύεται:

• η όπισθεν πορεία των οχημάτων, εκτός αν ο οδηγός καθοδηγείται από πεζό.

• οι επί τόπου στροφές.

• η είσοδος οχημάτων συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 6 τόνους και η είσοδος μηχανοκίνητων δικύκλων.

Η επισκεψιμότητα στους πεζόδρομους αυξάνεται όταν οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς να περπατήσουν και να τους χαρούν. Η προστασία, η καθαριότητα και η ασφάλεια των πεζόδρομων και γενικότερα των κοινόχρηστων χώρων της πόλης απαιτούν τη συνεργασία όλων μας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



